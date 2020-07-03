【靚妹仔·專訪】麥德和曾介紹梁朝偉做臨記　人工唔夠食碗米線？

經典港產片《靚妹仔》近日重映，兩位主演溫碧霞與麥德和雖然戲中無交集，但戲外就相當有緣，幾年前仲合作拍戲，兩人一同框，回憶立即返晒嚟。原來二人早於拍戲前認識，麥德和曾介紹溫碧霞拍廣告，而經他獲得工作機會的，仲有梁朝偉、劉德華等大明星。

攝影：陳順禎

攝錄：詹郭敏、呂志豪

溫碧霞說當年同幾個女仔經常一起取笑麥德和。（電影劇照）

當年《靚妹仔》導演黎大煒與編劇文雋發掘林碧琪、溫碧霞與麥德和等新人，麥德和等飾演的「長樂街Perer仔」深入民心，他本身都叫Peter，而「長樂街Perer仔」亦是真有其人，跟角色設定一樣經營車行。跟角色相反的是性格，麥德和本身性格十分怕醜，自言：「掂一下女仔手都面紅、腳軟」，更遑論如角色般主動追女仔。

麥德和說：「以前啲人好純情，掂吓隻手都面紅」，戲外的他，講一句「我係長樂街Peter仔」都NG了二十幾次。（電影劇照）

翻查資料，不計2013年的《微交少女》，麥德和拍了10部戲，1988年後便再無新作，但他透露早於1983年便離開香港到內地做生意：「傷心得滯，俾人激到，拍埋《反斗妹》就疊埋心水上大陸工作。」問他為何傷心，他堅拒透露半點，只說跟工作與感情都有關，但現在回想起來，已變成笑料往事。

聞說麥德和身家過億，他談起生意就滔滔不絕，說最近研究「地球上沒有的東西」。

溫碧霞就透露，早在《靚妹仔》開拍前已認識麥德和，跟電影情節一樣，二人在中環著名夜場「Disco Disco」相識，但不一樣的是，麥德和曾介紹她去拍廣告，仲有不少大明星都經他找工作：「以前我在Disco做DJ，啲老闆好畀面我，成日拉啲女仔、男仔入去」，識咗好多朋友，變成一個團之後，幫電影公司拉人去拍戲、拍廣告。」

這些大明星包括劉德華、梁朝偉及李麗珍等大明星，麥德和透露當年做一日「臨記」人工40元，他「抽水」10元，實際只有30元到演員手上，那時是70年代尾，劉華與朝偉還未考入TVB藝員訓練班。

溫碧霞憶述拍一幕墳場神打戲時很害怕，林碧琪跟她說：「我好似見到啲嘢」。

除了「長樂街Perer仔」夠經典，溫碧霞跳落地鐵軌一同樣叫觀眾印象深刻，她憶述《靚妹仔》不少場面都是偷拍，包括地鐵月台一幕，拍出來特別真實。而麥德和與當時未成年的林碧琪拍親熱戲，亦非如觀眾所想般大膽，「鏡頭影得好，其實睇唔到，一次過冇NG，全部有衫著，唔知點解會拍到冇衫著」。

重溫《靚妹仔》經典場面

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事隔38年，「長樂街Perer仔」已變成身家豐厚的音響公司老闆，而溫碧霞就事業、愛情兩得意，二人異口同聲說，21世紀的「靚妹仔」比以前幸福，因為物質不缺，但亦欠缺以前的單純。

麥德和與溫碧霞合作過3次，除了《靚妹仔》與《微交少女》，仲有部作品演情侶，叫《俏皮女學生》。

鳴謝：

溫碧霞化妝：Khaki Yan／髮型：Jay Ng @ Salon De Lotus／服裝：@anaisjourden