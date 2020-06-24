死因無可疑｜林嘉欣結婚10年堅持與丈夫各有空間：我不喜歡被控制

林嘉欣、黃秋生、陳家樂主演的《死因無可疑》，明天（23/6）上畫，電影由老公袁劍偉執導，雖然兩公婆拍住上，但身為老公的沒有錫住老婆，嘉欣在戲中造型更一改女神形象，要她又盲又跛，還要增肥演繹中年婦人。

經常說無論情侶好，還是夫妻好，最好不要做同事，難免將工作上的爭拗帶到私生活，傷害感情，不過作為演員的林嘉欣，就有自己一套方法去「對付」老公。

嘉欣與老公再度在電影上合作，夫妻檔默契十足。（資料圖片）

林嘉欣︰「我才不是個喜歡被控制的人」

今次是嘉欣跟老公第二次合作，上趟《暗色天堂》已令嘉欣和張學友齊齊獲得金像獎最佳男女主角提名，成績不俗。日前，林嘉欣接受台灣媒體訪問，提到自己角色是個「操控型性格」，對飾演老公的黃秋生事無大小都操控，提到現實生活中，是否都對導演老公和兩個女兒一樣「手段」？「我才不是個喜歡被控制的人，所以不管是媽媽身份，或是做太太，都希望可以有海闊天空的感覺，不會去控制。」

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「夫妻間的自由不是隨意出去玩」轉眼間，林嘉欣跟先生已經結婚10年，感情依舊甜蜜，如何保持這份新鮮感是夫妻之間需要學習的課題。「愛並不是建立在信任上，我們應該把愛放在自己身上，不斷去進步、去學習，相信自己有吸引力、魅力、包容力，會給彼此自由，自由是非常重要，自由不是隨意出去玩，是建立在大家一起去進步和學習，所有事情都要互相尊重，所以我們一家人有四個人共處的時候，也有自己的時間。」

嘉欣都好渴望在電影上有新突破︰「想再拍愛情片，但不想沒好結果。」（資料圖片）

林嘉欣跟丈夫都是從事電影，所以日常生活就是一起研究劇本，至於這次新戲，其實導演袁劍偉最初沒有想過要嘉欣做女主角，但最後還是讓太太嘗試，希望她能夠打破好媽媽、好太太的框框，重拾真正演員的身份，衝破自己的安全區，既要增磅5公斤，更要以真實的白髮上陣。另外為揣摩那種詭異神情，不時在家裡苦練眼神，但此舉就嚇倒大女兒。他一直大喊：「媽媽！不要這樣。」至於細女就當是遊戲，還覺得好好笑。

林嘉欣丟掉女神形象，角色造型令人眼前一亮。（《死因無可疑》劇照）

演性感戲有條件：要簽「裸露條款」！

作過今次突破，林嘉欣可謂過足癮，對於日後還想作甚麼嘗試，她已有心水。「我希望能演母女關係的戲，或是愛情片，但要有好結果的，因為我每次演愛情電影都很苦，或是沒好結局，像是師生戀，還是有人死。」至於會否挑戰性感尺度，嘉欣就笑言︰「我好歹也是媽媽，要簽『裸露條款』吧！」