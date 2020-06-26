【微博2019】古天樂與木村拓哉羅拔唐尼齊名　獲年度影響力演員

由微博舉辦之《微博星耀盛典》頒獎禮，受疫情影響，頒獎禮改為網上頒發。大會根據過去一年，各藝人圍繞港台、日韓、北美、歐洲及澳新等地，該微博的活躍度，選出2019年的「年度」及「人氣」獎項。當中木村拓哉、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、古天樂同獲頒發「微博年度影響力演員」。

雖然未能親身領獎，但大會都將獎項送到去日本，木村再拍照轉發。（大會提供）

要成為「微博年度影響力演員」，一眾粉絲對三位男神都一樣愛戴，例如羅拔唐尼在《復仇者聯盟：終局之戰》中，選擇犧牲的情節，不知喊死幾多觀眾，但大家都非常感謝他多年來為IRONMAN角色注入的色彩及生命力。至於古天樂，除了是一位多產演員外，近年又擔任演藝人協會會長，積極推動香港演藝發展，還不遺餘力為業內人士謀福祉，備受尊重。至於木村拓哉，大家覺得他在2019年的《摘星廚神》中首演廚師，好看之餘更成功締造高收視率，三人都實至名歸。

古天樂得獎除了是工作表演，為業界付出也值得大家尊重。（大會提供）

除此之外，木村拓哉的女兒光希（Kōki,），由於在2019年開啟微博後，短短6小時已累積逾10萬粉絲，加上她經常在微博分享工作日常及生活點滴，更不時到爸爸木村拓哉的微博中留言和點讚，令網民看到父女之間的互動，因而成為「微博年度熱點人物」。

其他獎項得主