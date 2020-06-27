Millie Bobby Brown拍Netflix新戲　狂講心儀男生激嬲亨利卡菲爾

Netflix電影《福爾摩斯小妹探案》（Enola Holmes）日前公開了多張首波劇照，讓人相當期待。

電影由Millie Bobby Brown、「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）以及Sam Claflin主演，分飾福爾摩斯兄妹檔。Millie最近就透露自己與亨利卡菲爾相處似足親兄妹，仲話每日在片場都激到對方紮紮跳。

Netflix電影《福爾摩斯小妹探案》（Enola Holmes）日前公開了多張首波劇照，Millie Bobby Brown都有份演出。（milliebobbybrown/IG圖片）

《福爾摩斯小妹探案》（Enola Holmes）改編自Nancy Springer同名推理小說，16歲的英國女星Millie Bobby Brown扮演福爾摩斯家族裡機智的小妹，加上「超人」亨利卡菲爾、Sam Claflin、Helena Bonham Carter就演出3人的母親，新作讓人期待。日前，電影更透過《今日美國》（USA Today）與《Total Film》電影雜誌公開首波劇照。

Millie Bobby Brown更大爆自己在片場經常令亨利卡菲爾生氣，「我每天都激嬲亨利，我一直告訴他我喜歡男孩子整咩髮型、化咩妝，他的反應是『Millie，閉嘴，我一點都不想聽妳講這些啦。』」

《福爾摩斯小妹探案》也是Millie首部有份以製片人身份參與的作品，她曾經提過自己以安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以及Jodie Foster這兩位同樣是由演員轉戰幕後的前輩學習。電影由英國劇集《邋遢女郎》（Fleabag）導演Harry Bradbeer執導、《奇蹟男孩》（Wonder）編劇Jack Thorne負責劇本，將在九月上架。