死因無可疑｜林嘉欣最恐怖造型《怪物》　「期間拍到冇晒胃口」

林嘉欣的電影路可謂順風順水，入行演出的首部電影作品《男人四十》，「胡彩藍」一角讓她橫掃第21屆香港電影金像獎，以及第39屆金馬獎的最佳新演員獎及最佳女配角獎，可謂史無前例。

在新戲《死因無可疑》中，由老公袁劍偉執導，飾演一位有視力障礙及行動不便的中年婦人，造型被指一大突破。其實論突破，嘉欣早在2005年《怪物》一片，已經放棄靚樣靠特技化妝做出嚇人造型，極度嚇人。

林嘉欣在戲中的造型相當突出。（《死因無可疑》劇照）

林嘉欣甜美的樣子，令不少導演多找她演愛情及喜劇題材，不過嘉欣好早已有求變之心，一直不想被定型，於是2005年接拍了鄭保瑞執導的《怪物》。當人人都讚她靚，想買飛一入場望多兩眼時，嘉欣在該片就大部分時間以怪物外貌亮相，一改大家的看法。

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故事講嘉欣是居於大廈的垃圾房，會以「垃圾食物」來充飢，其中一場更要拍她吃一個「爛蘋果」。為營造出壞的程度，該道具爛蘋果特別塗上一種油漆，有種強烈的酒精味。據嘉欣憶述，當年要在垃圾房拍戲真的非常辛苦。「在垃圾房拍攝要爬上爬落，撞到手手腳腳都有瘀痕。」事實上，當時個妝太勁，嘉欣全程只可食流質食物，「我當時只有飲湯。」

至於食爛蘋果一幕，嘉欣全程一共食了約兩打道具爛蘋果，「好難食，好大陣酒精味。」由於實在太難食，搞到當時嘉欣見到蘋果都驚。嘉欣又表示，因為個妝扮太多特效，所以拍攝期間較難吃東西，又因為很多動作場面，令拍攝期間冇晒胃口，愈食愈少。為這個角色，可謂付出極大，極度辛苦。