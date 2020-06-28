【靚妹仔．專訪】文雋否認用武力迫林碧琪拍床戲　靠一招化解尷尬

「魚蛋妹」，一個早已被遺忘的香港地道用語，除了是出賣肉體的未成年少女的代名詞，亦是經典電影《靚妹仔》的原名，除了創新的拍攝手法及大膽題材，女主角林碧琪比電影更奇情的人生，亦令這部作品添上傳奇色彩。

日前《靚妹仔》舉行重映，《香港01》與編劇文雋大談拍攝趣事，他形容林碧琪就像一閃即逝的流星：「《靚妹仔》造就了她，她亦造就了《靚妹仔》」。

攝影：陳順禎

攝錄：詹郭敏、呂志豪

除了替林碧琪改名，「溫碧霞」亦由文雋所取，原因是陳秋霞、沈殿霞等「霞」字輩女星當紅，所以從原名溫碧玉改成溫碧霞。

當年麥當雄離開麗的電視自組電影公司，帶著文雋一同投身電影界，要打響頭炮，當然要拍一部夠話題性的作品，《靚妹仔》的靈感來自德國電影《墮落街》，配上麥當雄拿手的寫實風格，成就了這部港產經典。電影主題是「魚蛋妹」，70年代尾至80年代初香港社會低下階層一大行業，主打未成年少女肉體，文雋透露片名的由來原來有段故：「我們到最後一刻才決定起用「靚妹仔」，當年考慮過很多名字，例如《寂寞15歲》，後來有個廣告，鄭少秋拍的，有句宣傳口號叫「細細粒、容易食」，他們就想起「靚妹仔」，當時的片名都很文雅，很少用廣東哩語「靚妹」。」

當年麥當雄以新穎宣傳手法為《靚妹仔》造勢，包括舉行「靚妹仔選舉」，冠軍吳雅婷（右）正是台灣藝人伊能靜胞姊，長得十分漂亮，另外劉美君亦有參選。

文雋說「靚妹仔選舉」由他一腳踢籌備，感嘆：「替麥生（麥當雄）打工好忙」。

電影以少少色情作賣點，更多的是講問題少女的境況，家庭破碎、誤入歧路、離家出走、未婚懷孕，以當時的道德標準來看非常大膽，難免會有輿論壓力，但正因鬧得夠狠，票房亦節節上升，最終收破千萬港元，以如此題材加上低成本，果真如麥當雄所願成功打響頭炮，文雋說當年除了林碧琪在香港電影金像獎拿下影后，電影亦贏得「最佳宣傳包裝獎」，只此一屆，往後再無設立這獎項。

一部戲打開電影業的眼界，種種宣傳成為社會話題，40年後如果仍然成為社會話題，這個社會就有問題了

文雋說林碧琪家住九龍城寨，當年戰戰兢兢地去拜訪其家人。（劇照）

說起《靚妹仔》就會想起林碧琪，當年以新人姿態擊敗張艾嘉、鍾楚紅等大明星拿下最佳女主角，可是這位明日之星從不眷戀娛樂圈的名與利，拍完戲就跟愛人私奔，完全跟這個圈子斬纜，連金獎像都沒有出席。文雋憶述當年在尖沙咀的女青年會找到林碧琪，她原名姓袁，眼見林青霞、林鳳嬌等女星大紅大紫，文雋替她改姓林。

不少人認為林碧琪奪影后，是綽頭多過憑實力，但別忘記當年她只有15歲，已經光芒四射。（劇照）

林碧琪跟電影中的「碧琪」一樣倔強，文雋說她不願意再染指娛樂圈，彷彿損失了一個可能會光芒萬丈的巨星：「林碧琪真的很獨特，跟梁李少霞談起都覺得可惜，她不願意回來，很多人去利誘、或用其他方法去勸她，她都拒絕出來，證明她是一個很堅強的女生，她可能甚至乎覺得不應該拍《靚妹仔》。」

這些電影Casting好準確，事半功倍

80年代初看到這些場面的確好震撼。（電影截圖）

對於林碧琪引退的原因眾說紛紜，江湖傳聞劇組迫她拍性感床戲，出動大隻佬製片韓義生用武力威脅，文雋說從來沒有這回事，而這位孔武有力的彪形大漢，其實是鐵漢柔情：「他的外型跟為人是個極端，他的太太是個精於書法的教師，我記得有一場戲，碧琪住在尖沙咀某單位，她的媽媽跟一個菲律賓男人同居，經常在家中打鼓，拍攝時打鼓吵到別人，隔壁的老太太來投訴，韓義生前去應對，你猜他怎麼去解決這問題呢？你猜不到的，韓義生「噗」一聲跪下來，跟老太太說：「我們拍戲很辛苦，你讓我們拍吧」，是這樣解決問題的。」

睇睇電影的大膽場面

+ 8 + 7 + 6

拍攝時林碧琪只有15歲，觀眾固然擔心劇組侵害未成年少女，尤其電影的床戲相當大膽，亦看到林有幾近露點的性感鏡頭，文雋憶述一場脫內衣戲，有個特別的拍攝方法：「有一場戲是林碧琪在麥德和身前脫衣服，脫胸圍帶，雖然半身看不到，但都要脫，鏡頭影住麥德和看著林碧琪，但真正情況是他雙眼被膠布貼著，不讓他看，但他都完成了任務。」

文雋說麥當雄教導：「做編劇要不斷墮落及不斷自拔」，所以當年他要去「魚蛋檔」實地考察。

然後就說到林碧琪本身狀態不好，到拍攝後期好難搞，直至一場戲令她性情大變，文雋仲暗示她疑似撞鬼，想知邊場戲立即點擊睇片！