49歲三級片女星鄭艷麗患厭食症　暴瘦至90磅入ICU

90年代港產三級片女星鄭艷麗日前在社交網站自爆患上厭食症，瘦剩90多磅要入院，更一度被送往深切治療部（ICU），幸現時已離開ICU，現時情況穩定。

鄭艷麗在Facebook自爆患厭食症。（網上截圖）

鄭艷麗於6月中在Facebook透露患上厭食症，體重跌至90多磅，一進食就嘔吐，更不時在家暈倒，連貓便盆都被她暈倒時壓爛。相隔10日後，鄭艷麗在Facebook上載身在醫院插喉的照片，透露正在深切治療部接受治療：「偷偷地影咗張相、冇諗過自己會去到咁嚴重、入咗Icu....但係我最擔心係我的朋友、他也很嚴重、希望他一定要渡過難關，我們一起加油。」

日前更被送入ICU。（網上截圖）

之後她再出Post解釋病情，原來她患上體內排斥食物的厭食症，令身體無法吸收營養，鋏指數跌至1（正常為4至6），情況太差所以要入ICU。雖然入院後健康狀況有改善，但鄭艷麗亦相當擔心病情：「這件事、是如果我萬一不在世上、我的好朋友和粉絲、都能明白我的狀況、不是看到報道亂寫一同的事情、我就心安啦！」

鄭艷麗在院中上載自拍照，精神不錯。（鄭艷麗Facebook圖片）

鄭艷麗上載在被抽血而弄得滿手瘀傷的照片，但有網民留意到她手腕上有不明疤痕。（鄭艷麗Facebook）

幸好兩日後鄭艷麗表示已離開ICU，轉回普通病房留醫，仲自拍放上網，見她精神不錯。到昨日早上，鄭艷麗再次出Post，表示好友張靜（同為艷星）來探望她，現時鋏指數仍未回復正常，並等待多份檢查報告結果，需要繼續留醫。她上載多張因抽血而令手臂瘀青的照片，又謂「在醫院悶到爆炸」。

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現年49歲的鄭艷麗，於80年代尾參加TVB舉辦的銀河新星比賽，奪得女主角組冠軍而入行，但在電視台不獲重用。90年代轉戰電影界，趁三級片熱潮未過，全裸演出《滅門慘案II借種》及《二奶村之殺夫》，另外亦拍過裸露寫真,混血美貌加上姣好身材，令她一度人氣急升。可惜之後無以為繼，往後幾年都是演一些不起眼的小角色，到2000年代中淡出。年前有媒體拍得她在麥當勞打工，洗盡鉛華的模樣震驚不少網民，近年在Facebook更新狀況，見她不時與圈中朋友見面。

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