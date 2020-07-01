《死因無可疑》殺親人呃保險真有其事　忤逆仔為錢燒死90歲阿媽

由林嘉欣、黃秋生、陳家樂主演的港產片《死因無可疑》，講述保險經紀（陳家樂 飾）目睹客戶兒子吊死在半空奇案，認定二人為詐取保險金而濫殺兒子，自行展開追查。

聽落非常恐怖兼泯滅人性，但原來更殘忍的案例早就在真實社會中出現。當中有為錢弒母，更有人為完美演繹，連老婆都呃埋。

林嘉欣為電影有破格造型。（《死因無可疑》劇照）

火燒阿媽扮自殺 被判入獄190年

2006年，一名芝加哥農產品期貨經理Marc Thompson，因投資失利，身負巨債達67萬美元（約521萬港元），自感無路可走，於是想到呃家居保，實行放火燒屋。但為怕出現破綻，於是狠心將90歲阿媽都成為賭注，將她反鎖到地下室，之後淋上火水燒屋，以營造媽媽自殺的假象。事件成功令他獲得高達73萬美元（約560萬港元）的保險金，當他以為一切順利可暪天過海， Marc把部份保險金匯到離岸戶口時就意外令事件曝光，結果被判入獄190年。

陳家樂懷疑林嘉欣跟黃秋生，殺子呃保險。（影片截圖）

扮跌親都夠還賭債 7年「跣」足49次

大陸不時會有「碰瓷黨」在馬路上出現，目標都是呃一百幾十湯藥費。在美國，一位72歲的婆婆Isabel Parker就用類近手法，經常在公眾場合扮跣親跌傷，要求商場作出賠償。而她在1993年至2000年間，總共在百貨公司、超市等「跣親」多達49次，前後總共獲得50萬美金（約400萬港元）賠償，而所有保險金原來是用來還賭債。最後都被人揭發即時入獄，但入獄不足3年，法官就鑑於當事人年事已高，改判她緩刑12年，刑滿出獄。

瞞妻詐死反遭「攬炒」

另一宗較好笑的發生在2012年紐約，一名男子Raymond Roth向太太Evana表示去附近海灘游水，但一去不回，音訊全無。原來他想扮溺斃騙保險，打算隱身一段時間。此舉連太太都不知道，多年來痛不欲生，事後有日，她發現兒子跟丈夫之間仍有電郵聯絡，其詳細列出詐死過程，從而揭發原來老公一直暗中教唆兒子幫手呃保險，而且從電郵內容見到，當自己傷心到死時，老公原來一直在佛羅里達州度假村嘆世界，在愛到盡頭便是恨的情況下，老婆作出攬炒決定，報警踢爆。