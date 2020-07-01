吳京百億票房戰力晉身奧斯卡評委　新增委員36%為非白人

受疫情影響，剛宣布來年會延期至4月才舉行的第92屆奧斯卡頒獎禮，今日公布最新的評委名單。主辦的美國電影藝術與科學學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)，每年都會新加評審人員，今年就新增了819位，當中最為人矚目的應該是在中國創下個人百億票房紀錄的吳京。

一部《戰狼II》，大收56億人民幣，為吳京奠下一哥地位。（《戰狼II》劇照）

有鑑於近年較多人關注種族、性別歧視等議題，今年新增的819名會員當中，其中36%為非白人、45%是女性，而49%亦來自美國之外人士。新晉會員中還包括幾位華人，除了「戰狼」吳京，趙濤、黃覺，還有電影《別告訴她》（The Farewell）的華裔演員林家珍、導演王子逸、《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）吳恬敏，迪士尼《花木蘭》（Mulan）中飾演爸爸的馬泰。

電影更打入全球票房Top 100。（《戰狼II》劇照）

2017年，吳京憑自導自演的電影《戰狼2》，大收56億人民幣，至今仍是史上票房冠軍，更成為首部打入全球TOP 100票房影片榜的中國國產片。隨後以零片酬參與的《流浪地球》（2019）亦大收46億人民幣，連同輕輕鬆鬆又收10億人民幣的《攀登者》（2019），吳京的個人票房紀錄已過百億，極具代表性。