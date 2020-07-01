天能Tenet｜安妮夏菲維爆路蘭拍戲3大規條　現場冇凳畀演員坐？

令一眾影迷期待已久的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《天能Tenet》，映期一改再改，最新決定為8月12日上畫。

近日有參與《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）拍攝，飾演貓女的安妮夏菲維（Anne Hathaway）接受傳媒訪問，透露導演路蘭在拍戲時，原來有個不成文規定，就是拍攝現場不能出現坐椅，此話一出引起各方震驚，更認為此舉不人道，令導演的代言人急急澄清。

路蘭新戲向來是影迷期待之作。（《鄧寇克大行動》劇照）

事緣近日安妮夏菲維與曉治積曼 （Hugh Jackman）接受《Variety》網站訪問，安妮夏菲維表示路蘭在片場開工時，有個不成名規定，大意是指他不准許任何椅子出現，因為他認為若有椅子在現場，就會有人坐上去，那就意味著那個人並沒有在工作。由於她跟導演合作過兩部作品，所以對這個規矩相當熟悉。雖然對話時說得輕鬆，但事後引起軒然大波，矛頭直指此舉是否對演員太苛刻。

有網民上載羅拔柏迪臣在拍攝現場坐凳坐，要周街坐為佐證。(網上圖片)

安妮夏菲維飾演的貓女深入民心。（《蝙蝠俠：夜神起義》劇照）

事後路蘭的發言人在網站《IndieWire》發聲明澄清，指路蘭在片場的確有禁止的東西，但絕對不是坐椅。「在基斯杜化路蘭的片場中，要禁止的東西就只有手機（並不是太成功）以及抽煙（非常成功）。」至於妮夏菲維所指的「冇櫈坐」，原來是指放在攝影機熒幕周圍的導演椅。「基斯杜化路蘭只是選擇不坐自己的椅子，但從來就沒有禁止片場出現椅子。各位演員和劇組大可隨便，想坐哪裏便哪裏。」

如果事情屬實，相信里安納度在《潛行凶間》中是坐得最多。(《潛行凶間》劇照)

其實這只是路蘭對自己的要求，卻被妮夏菲維誤會了，事件發生後，有跟導演合作過的工作人員，都在網上發聲，表示從沒有「禁坐」的指引，算是還路蘭一個清白。