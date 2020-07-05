經典組合Bee Gees開拍音樂傳記片　Rami被看好飾演已故成員Robin

殿堂級搖滾樂隊Queen傳記電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）於2018年上架後大受歡迎，隨即帶起電影公司拍歌手傳記電影的熱潮。早前有消息指將會開拍英國傳奇兄弟組合Bee Gees的音樂傳記，並希望雷米馬利克（Rami Malek）及畢利谷巴（Bradley Cooper）分別飾演已故成員Robin Gibb和Barry Gibb。

Bee Gees由三兄弟Barry Gibb、Robin Gibb和Maurice Gibb組成，自1958年出道，曲風跨越多個音樂類別，更帶起了Disco熱潮。（Getty Images）

據外國傳媒報道，已故成員Robin Gibb的兒子RJ去年開始跟《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》監製Graham King籌備拍攝Bee Gees的音樂傳記電影，RJ在訪問中表示Rami Malek是飾演父親的最佳人選：「當我看Rami飾演Freddie Mercury的時候，他令我想起父親跟組合在1976年唱《Massachusetts》的時期。」至於Bee Gees其他成員成員，RJ就很希望Barry Gibb由畢利谷巴（Bradley Cooper）飾演，並已透過公司向對方發出邀請，不過對方暫時還未有任何回覆。

Bee Gees由三兄弟Barry Gibb、Robin Gibb和Maurice Gibb組成，自1958年出道便叱吒樂壇幾十載。組合的曲風非常多元化，由流行曲、騷靈，甚至搖滾都有，更憑《Saturday Night Fever》、《Stayin' Alive》、《Night Fever》等經典金曲，帶起了Disco熱潮。很可惜，Maurice和Robin Gibb先後於2003年及2012年相繼病逝，只剩大哥Barry Gibb一人。