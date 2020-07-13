電影發展基金預留2.6億急救業界　王家衛爾冬陞夥拍新導演撐港片

商務及經濟發展局今日（13/7）公布，將會透過「電影發展基金」預留約2.6億，作為推展五項主要措施，以增加本地電影製作、培育新進導演和編劇人才，以及加強專業培訓，為業界增值，協助業界走過這段艱難的時期，重新起動香港電影業。

「薪火相傳計劃」預留約1億元資助開拍10至12部電影，由爾冬陞及王家衛等夥新晉導演拍戲。（資料圖片）

五項主要措施分別是「薪火相傳計劃」、「電影製作融資計劃」放寬措施、「劇本孵化計劃」、香港電影工作者總會及香港電影導演會舉辦的短期進階培訓課程，以及「首部劇情電影計劃」。商務及經濟發展局局長邱騰華表示：「受社會事件及疫情影響，本地電影製作及投資縮減，電影公司和從業員在過去一年面對嚴峻挑戰，政府因此希望多管齊下，協助業界渡過寒冬，亦為行業注入新動力，延續香港電影的成功故事。」

爾冬陞及王家衛等大導，將夥新晉導演拍戲。（資料圖片）

業界亦有自救計劃，包括合力拍出抗疫電影《總是有愛在隔離》。(《總是有愛在隔離》劇照)

「起動香港電影」五項主要措施：

（一）「薪火相傳計劃」

預留約 1 億元資助開拍 10 至 12 部電影，每部電影資助額約 900 萬元，並邀請有一定資歷的導演作為監製，夥拍一至兩位新晉導演開拍本地電影，提攜後輩。已接受邀請參與第一輪計劃的導演有爾冬陞、王家衛、陳可辛、陳嘉上，以及張婉婷和羅啟銳（組合），夥拍新晉導演有王德健、徐梓竣、黃進、巢志豪和黃綺琳。

（二）「電影製作融資計劃」

為短期內增加本地電影製作，紓緩電影從業員的困境，政府將會提高政府實際融資額、讓投資者優先收回一半投資，以及提早發放政府融資。預計將有超過 10 部電影製作受惠，涉及政府融資共一億元。

（三）「劇本孵化計劃」

透過比賽及專人指導，鼓勵有志從事編劇工作的人士或現職編劇，加入編劇行列及/或創作高質素劇本。政府已預留約 800 萬元推行計劃，預計可孵化約 40 個具質素劇本。

（四）資助業界提供免費短期進階培訓課程

香港電影工作者總會及香港電影導演會已分別獲基金資助共約 2,000 萬元，推出「電影工作者跨部門技能提升計劃」及「香港電影導演會－專業培訓計劃」，為業界提供短期進階專業培訓，並豁免學費，為行業增值。

（五）落實優化「首部劇情電影計劃」

自第六屆起增至最多六部電影優勝名額，並增加大專組拍攝經費至 500 萬元 (原為 325 萬元) 及專業組拍攝經費至 800 萬元 (原為 550 萬元)。