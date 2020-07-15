《比悲傷更悲傷的故事》編劇新作　曹佑寧拍校園青春愛情片

《比悲傷更悲傷的故事》除了淚崩不少香港觀眾，票房更大收2000多萬，不單走紅了演員，更令編導林孝謙及編劇呂安弦成為搶手貨。二人再次聯手，合作編寫校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，並由三位台灣新星曹佑寧、陳妤、林映唯主演。

電影由三位台灣青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯主演（《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）。

電影改編自台灣治療癒系暢銷作家肆一同名散文，該散文被台灣網民稱為「告白」神書，書中盡是令人感到「治癒」的文字，在台熱賣超過五十萬本。電影預告亦配合散文，出現令人「治癒」的對白，如一開場「關於愛情 你只能很努力，不是努力讓他來愛你，而是努力讓自己無愧於心」、「無論如何 都不可以放棄去愛人或是被愛」等。

電影就起用了三位台灣新星，有劇集《我們與惡的距離》主角陳妤，今次一轉《我們》中沉默陰暗的形象，成陽光少女。（《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）

故事講田筱湘（陳妤 飾）是個熱愛肆一散文及塔羅牌算命的女孩，但內心深處，她還有另一個摰愛，就是青梅竹馬的李助豪（曹佑寧 飾），在她求神問卜算出天時地利人和的時機，準備要告白時，李助豪竟先向校花網紅，也是她的好友宋依靜（林映唯 飾）告白了！