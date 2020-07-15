【不死軍團】查理絲花朗發揮戰神魅力　影評盛讚媲美《神奇女俠》

Netflix推出過不少高質劇集，《怪奇物語》（Stranger Things）、《破案神探》（Mindhunter）、《王冠》（The Crown）等好評如潮。另邊廂，近年的電影製作亦甚有睇頭，包括早前推出，由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作電影《驚天營救》（Extraction）都成功掀起熱話。而日前上架的《不死軍團》（The Old Guard），就獲外媒盛讚。

電影上架短短5日，已經穩站點播排行榜第二位。（電影海報）

《不死軍團》改編自曾為兩大漫畫工作室Marvel與DC創作的知名漫畫家格雷盧卡（Greg Rucka）同名漫畫，他曾創作的作品包括《神奇女俠》（Wonder Woman）、《狼人：武士激戰》（The Wolverine）等。

《不死軍團》由「荷里活女戰神」的奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）主演，劇情主要講述一個秘密傭兵團隊擁有不死的神祕能力，所有人都擁有狼人般的自癒能力。由於擁有不死之身，所有人在世界上生存過千年以保護凡人世界而戰，當中亦拯救過無數對世界有貢獻的人物。

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10分鐘一鏡直落打鬥戲最矚目

電影有大量埋身肉搏和槍戰，幾乎所有的打鬥場面都由查理絲花朗親身上陣。當中在飛機上的打鬥最為觸目，10分鐘的一鏡到底讓觀眾緊張得唞不過氣來。身手一向非常了得的查理絲花朗一直未有飾演超級女英雄，今次在電影中再大顯身手，讓大家感受到她的個人魅力。同時憑幾位主角的身世和彼此相伴，來道出無敵是最寂寞的痛苦和孤單，當死亡已經不是最大威脅，繼續活下去的動力都瞬間即逝。

影評人讚今夏最佳動作片 結果留伏線

電影暫時在爛番茄奪得83%的高分，雖然分數不是特別高，但有不少專業影評人都大讚，更指：「《不死軍團》是今個夏天最佳動作片！」亦有人表示電影由查理絲花朗主演非常合適，大讚電影能拍得住《神奇女俠》。雖然劇情過於平鋪直敘，亦沒有細心描述各人所面對的痛苦，但精采的武打場面卻令觀眾看得過癮。

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另外，主角們的不死身之謎和秘密至今仍未解開，加上結局留下一大伏筆，相信開拍續集的機會非常大。導演Gina Prince-Bythewood日前接受外國傳媒訪問時表示，故事明顯還未完結，儘管Netflix還未確認會推出續集，但Gina直言早就有三部曲的構思。