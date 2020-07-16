《時代》社運主題中立取態睇得舒服　曹永廉：想帶出較正常的想法

楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、翟俊朗、喬寶寶、布偉傑、黃榕等人今日（16日）出席電影《時代》的開鏡拜神儀式及記者招待會。

提到今次電影以去年社運做背景，雖然內容上不是集中在社會事件上，但是否參與拍攝時都需要有政治表態？莊思敏就表示，「其實你見到我哋，某程度上都表咗態」，而阿廉就話他們整班演員都是同聲同氣，今次合作亦相當愉快。

楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、喬寶寶、布偉傑、黃榕等人今日（16日）出席電影電影《時代》的開鏡拜神儀式及記者招待會。（葉志明 攝）

由時代電影製作公司開發與投資，翟艾頓執導，根據2019年的社會運動，拍攝的電影《時代》。今日（16 日）於大圍茶餐廳舉行開鏡拜神儀式及記招，曹永廉與莊思敏接受訪問時表示，二人的角色是兩兄妹，認識多年終於有機會合作感覺很高興。

港產片近年產量大減，加上新冠肺炎疫情重創，今次能在疫市中開戲，阿廉和莊思敏都表示很欣慰，阿廉︰「自己有工開以及台前幕後有工作都是好事，今年疫情很多人真的坐喺度，希望市道會慢慢好轉，大家有工開、有飯開。」

曹永廉與莊思敏表示，二人在戲中的角色是兩兄妹。（葉志明 攝）

被問到市道低迷，今次有冇份出錢出力投資這部戲？莊思敏就指，「以我的能力，我只可以收平啲。」阿廉就笑指投資就不會了，因為他集中資源投資在兒子和女兒身上。

電影《時代》開宗名義以二零一九年六月發生的一連串社會運動做背景，阿廉透露故事亦都會關於過去一年一些不開心的事，希望作品能帶給大家正能量。他續說今次拍戲的一班演員都是老友，工作是雙重享受。被問到今次參與拍攝是否都需要有政治表態？莊思敏坦言︰「其實你見到我哋，你應該都知道我們這一班人，某程度上都表咗態㗎喇，也是同一陣線。」

一眾演員出席電影電影《時代》的開鏡拜神儀式及記者招待會。（葉志明 攝）

而阿廉又透露，「大家都是同聲同氣，其實現在我們都不想有太多分裂，所以今次部戲都是比較和諧的，希望大家反思，怎樣重拾開心。」莊思敏續說認為娛樂事業不要分顏色，「不要太計較，我們要做的就是娛樂大家。所以不希望大家分咩立場、咩顏色，最緊要劇本好及用心製作。」

阿廉與莊思敏強調《時代》其實很中性，「電影沒提及疫情，可能會提到一些事件，但內容很中性，會睇得好舒服，任何立場睇都會接受到，沒有表態。希望大家看完會有另一種想法，我們帶出一種認為較正常的想法，希望大家開心，香港和諧一點，不要撕裂。」

開鏡儀式在取景的茶餐廳進行。（葉志明 攝）

被問到是否計劃搞一個「藍色經濟圈」拍戲，支持同道中人？莊思敏就表示沒有這回事，「我覺得現在做事，很難一開始就問人，你是什麼顏色？咩立場？最緊要做到事，相處得到就好，可能個別有人會搞黃色經濟圈，但我暫時就唔見有藍色經濟圈。」

阿廉亦覺得不應該分，「大家出來工作，以前在不同立場和政見下都可一起工作，不希望現在因為立場和政治分歧而分開工作，其實不健康。」