床上便便絕非Amber Heard專利　盤點周星馳電影「屎跡」

尊尼特普（Johnny Depp）控告英國《太陽報》（The Sun）誹謗案件仍然在審理當中，他與前妻安芭赫德（Amber Heard）繼續在庭上互爆陰毒，前天（14/7）男方更將離婚導火線──Amber與友人在床上大便的糞便照片呈上，令外界超級驚嘆勁食「花生」，之後Amber亦反擊指尊尼特普曾以屙尿的方式寫出她的名字，非常瘋狂。其實，香港也有一名「玩屎專家」，而他便是人稱「星爺」的周星馳。

點擊重溫尊尼特普與Amber Heard當日到法院情況，以及絕密糞便照：

+ 24 + 23 + 22

講到星爺的電影作品中的「屎跡」，最經典莫過於《回魂夜》（1995）中的「俄羅斯練膽大法」部份，戲中星爺要求莫文蔚、李力持和黃一飛等挑戰自我來提高膽量，然後在箱中找出一坨屎捧在手上，並講出一番說話，指自己玩屎有理：「你懶有學識認為屎係無聊同污穢」、「就算篤屎唔臭你都睇佢唔起……如果我哋能夠反轉呢個觀念就得喇」，最後更將手上的屎抹到李力持臉上，畫面上非常搞笑。

點擊下圖觀看星爺如何將屎抹到李力持臉上：

+ 11 + 10 + 9

不過，上述戲中「屎跡」都不及《情聖》（1991）一幕啜核，因為它與尊尼特普「綠帽慘案」中的細節異常相似。戲中，星爺想去廁所，然後恬妞便不小心帶他到睡房，午馬見狀即時「老作」指對方眼前的大床是先進馬桶：「我特登設計到好似睡房咁，其實呢張唔係床，下面係精密嘅排水系統，自動沖廁直出太平洋」，最後兩人拉開褲鏈小便屙落床上，星爺「放水」途中更說：「陣間唔爭在大多個便」。看來如果這個「先進馬桶」在現實世界中發明面世，或者尊尼特普和Amber不會離婚兼互揭臭史。

星爺電影「屎跡」邊度得咁少，起碼仲有三個例子：