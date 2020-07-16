【超能計劃】約瑟哥頓利維操Fit復出　同Jamie Foxx惡鬥犯罪份子

繼「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作片《驚天營救》、查理絲花朗（Charlize Theron）主演的超級英雄電影《不死軍團》（The Old Guard）後，再於暑假推出科幻動作電影《超能計劃》（Project Power）。電影由《飢餓遊戲》系列、DC 最狂反派《猛禽暴隊：解瘋小丑女》監製 Bryan Unkeless 和 Netflix 口碑犯罪劇集《毒梟》的監製Eric Newman重磅打造。

電影將於8月14日在Netflix上架。（電影海報）

在最新預告中看到約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）與奧斯卡影帝Jamie Foxx聯手緝兇，對抗因為吞下神秘藥丸而獲得隱形、瞬間化身自燃彈等超能力的邪惡犯罪分子。約瑟哥頓利維在戲中飾演警察，因為不滿警察執勤期間必須要赤手空拳面對危機，決心利用神秘藥丸保護自己，而Jamie Foxx就為拯救遭歹徒擄走的女兒而跟敵人鬥個你死我活。兩人各自為查明真相、救出女兒，聯手追查神秘藥丸背後的幕後黑手。

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約瑟哥頓利維過去主演電影《心跳500天》（500 Days of Summer）、《潛行兇間》（Inception）而聲名大噪，但近年因榮升人父而甚少現身目前。今次相隔多年再度出演動作片，約瑟哥頓利維為在拍攝前接受魔鬼特訓後在電影展現出高強度體能。除了單手壓制持槍惡徒，更在狹窄的船艙上一對一激戰。戲中激戰連場，相信一定能滿足到所有動作片影迷。