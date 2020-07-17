本土電影免費播　張建聲王宗堯呼籲留家抗疫今晚睇《一路向西》

新冠肺炎爆發第三波，政府7月15日實施防疫措施，全港所有食肆下午 6 時後不能堂食、只能外賣，12 類娛樂場所亦要關閉，暫時為期 7 日。香港近乎宵禁，連續一周入黑冇娛樂、不能外出食飯又實施限聚令，張建聲直言這個禮拜對佢好大打擊：「呢幾晚宵禁對我影響都大，因為工作要押後同改期，gym room又封晒，對於落緊磅嘅我係嚴重打擊，因為我極度需要帶氧運動，跑步、打泰拳全部唔做得，唯有喺屋企食少啲嘢、做少量運動，始終喺屋企做同喺出面做爭好遠，同埋冇得出街啦，但為己為人，唔好出街、帶口罩、唔好去人多地方，希望疫情快啲過。」

由張建聲 ( Justin )、何珮瑜和松岡李那主演的懸疑片《作家的謊言：筆忠誘罪》。

王宗堯則指，大家一定要做好防疫，因為可能在七日之後仍未脫離疫情「危險期」，「嚟緊大家要有心理準備唔會淨係呢七日，我覺得上次以政府做嘢嘅速度同應變得咁慢，將防疫擺到咁低嘅話，佢哋嘅應變措施一定唔會係咁即時，亦都唔會果斷，所以大家有定心理準備接下嚟嗰個月會好危險，香港人繼續做好自己嘅嘢，自己做好防疫措施，要洗手要帶口罩，返屋企同食嘢前要做好清潔，有唔舒服記得要睇醫生。」

王宗堯提醒大家做好防疫措施。

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