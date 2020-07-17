今年冇得睇《黑寡婦》《神奇女俠》　專家斷言北美戲院封到2021年

受到疫情影響，香港戲院於今個星期再度關閉7日，不過情況已經比中國及美國等地好，兩地戲院由年頭開始都一直關閉，早前已有報道指中國戲院將面臨倒閉潮，估計將有6000間戲院結業。至於美國，有報道指按現時美國每日仍有5、6萬宗確診數字，專家推斷戲院大有可能要到2021年中才會重開，意味著年底前都未必有新戲上畫。

施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝主演的《黑寡婦》，映期由5月改到今年11月初，但相信都上映冇望。（《黑寡婦》劇照）

日前，《Hollywood reporter》記者Brooks Barnes已在Twitter寫道，斷言美國戲院，保守估計將會關閉至2021年年中，因為他相信沒有片商願意將自己的大製作，安排在有限度入座率的戲院上放映。

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另一媒體分析員 Doug Creutz亦撰文指，起初眾製作公司都假設疫情會在2020年底前穩定下來，社交距離要求將大大降低，但斷想不到情況沒有改善，甚至已將時間表延長至最少到2021年中期。「若局勢仍然不穩，不排除可能持續更長時間。」現在可以肯定的，是2020年的財政年度上，將沒有電影上映。「迪士尼今年的財政年度將在9月結束，而據知2021財年則獲得適度增長。」所以一眾大片如《黑寡婦》、《TENET天能》、《神奇女俠1984》等，可能要到2021年先同大家見面，又或者要轉到串流平台放映。