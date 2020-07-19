謝茜嘉謝西婷IG貼大尺度半裸照　只為呼籲粉絲記得要戴口罩

現年43歲的美國女星謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）日前在社交平台Instagram上載一張裸露上半身，僅用右手遮蓋胸前重要部位，尺度之大讓網民咋舌。

謝茜嘉謝西婷早前在Instagram上載一張裸露上半身的照片引起粉絲一遍哄動。（Getty Images）

不過其實謝茜嘉謝西婷並非刻意展露身材，皆因在同一組照片的下一張相，就是跟她一模一樣的雕像，而在照片中的雕像還「戴」上了口罩。她在這帖文寫道：「我知道我少了甚麼…」。相信謝茜嘉謝西婷這次希望透過另類方法，提醒粉絲記得要戴口罩，而這帖文引來女星Chelsea Handler及Mindy Kaling留言讚嘆，也有網民笑稱謝茜嘉謝西婷為「Jessica Chestshown」。

謝茜嘉謝西婷參演過30部電影作品，當中包括《星際啟示錄》等。（《星際啟示錄》劇照）

其實謝茜嘉謝西婷在2018年曾向外媒《Vulture》稱：「我對裸體沒有任何問題，特別是我崇拜的歐洲電影，但我發現在美國電影中，裸體的想法一直困擾著我。」謝茜嘉謝西婷的主要作品有《寫出友共鳴》、《英雄叛國記》、《生命樹》、《追擊拉登行動》、《星際啟示錄》、《火星任務》及《莫莉遊戲》等。