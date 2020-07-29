迪士尼青春劇女星轉戰成人電影　坦言伴隨粉絲成長︰他們都長大了

現年43歲的前荷里活女星Maitland Ward在1994年出道，1998年至2000年間，獲邀參演ABC／迪士尼頻道劇集《Boy Meets World》而為人所認識。可是她在2007年毅然宣布放棄長達13年的荷里活演員生涯，並在去年宣布出道成為成人電影演員。由主流電影轉戰成人電影的她早前接受外國傳媒訪問時開腔回應這個決定，並表示沒有感到羞恥。

Maitland Ward（右二）獲迪士尼邀請加入《Boy Meets World》第六季。（網上圖片）

Maitland Ward在1994年獲哥倫比亞廣播公司邀請參演長壽處境喜劇《The Bold and the Beautiful》，當時她只是一位16歲的中學生，這也成為她出道的處女作。她的事業在1998年開始穩步上揚，皆因她當時獲迪士尼邀請加入《Boy Meets World》，成為第六季的主要演員之一。在《Boy Meets World》中飾演Rachel McGuire，直至劇集在2000年結束，合共45集。可惜在《Boy Meets World》完結後，Maitland Ward的事業近乎停滯不前，只參演過寥寥可数的影視作品。最終，她在2007年宣布息影。

Maitland Ward在2014年出席迪士尼活動，當時37歲的她已經息影。（網上圖片）

雖然Maitland Ward宣布息影，但原來她早已選定下個戰場，她開始從事角色扮演，並參加不同類型的漫畫展，而她第一個扮演的角色就是莉亞公主的奴隸裝束造型。之後Maitland Ward的行為愈趨大膽，在2016年4月還參加了一場名為Living Art的人體彩繪，首次成為人體彩繪模特兒。在去年，她在社交平台宣布成為成人電影演員，外媒形容她這個決定是「極端的職業改變」（Drastic Career Shift），然而她此舉竟獲《Boy Meets World》同劇好友Trina McGee支持。

Maitland Ward在2014年與當年奧斯卡影帝艾迪烈柏尼合照。（Maitland Ward Instagram 圖片）

Maitland Ward早前接受外國傳媒《The Daily Beast》訪問，詳談她由主流電影轉戰成人電影的原因。她解釋之所以有此轉變，是因為當年觀看《Boy Meets World》的粉絲已經長大成人，所以她也需要更改路線迎合他們：「他們是色情電影年代的一部份，他們可以從網上輕易獲得成人片。」她續指出，當她宣布拍攝首部成人電影時，電影發行網站的瀏覽量激增，而網站的訂閱人數更陷入瘋狂狀態。

Maitland Ward宣布息影後轉戰從事角色扮演，並曾與Marvel之父Stan Lee合照。（Maitland Ward Instagram 圖片）

點擊下圖觀看更多Maitland Ward照片！

+ 34 + 33 + 32

Maitland Ward坦誠如今的收入比過往還要多，並作為成人電影演員而感到自豪，皆因曾有業內人士認為她只是曇花一現：「許多人認為我如今的成功只是曇花一現，純靠一些噱頭取勝，更認定我並不認真。然而最後結果不同，是因為我對成人電影充滿熱愛。」她還表示她已準備好去證明反對者是錯誤。

Maitland Ward（右一）合共參演了45集《Boy Meets World》。（IMDb 圖片）

最後Maitland Ward希望大眾可視成人電影為藝術的一種：「我在成人電影可以演出我想演的角色，可以是非常暗黑、扭曲人性或性感。我可自由地尋找屬於我的聲音，而這並不是主流電影容許的。我要感謝成人電影，我希望成人電影能成為主流，而主流也能接受成人電影。」