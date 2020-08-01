《貝隆夫人》導演逝世　麥當娜貼文悼念︰他把我演技推到極限

英國導演亞倫柏加（Alan Parker），因長期病患，於當地時間星期五（31/7）病逝，享年76歲。Alan Parker首部擅長拍音樂電影，生前著名作品包括，根據樂隊Pink Floyd於1979年專輯《 The Wall 》內容改編而成的《迷牆》（Pink Floyd The Wall）、《我要高飛》（Fame），以及麥當娜主演的《貝隆夫人》（Evita）。

麥當娜在IG貼文悼念導演亞倫柏加。（Ｍadonna＠IG）

貼文講到，麥當娜得知消息後非常傷心，「他是我在電影《貝隆夫人》（Evita）合作過，最偉大的導演之一。他教曉我很多東西，我亦相信已把我的演技推到極限，拍了一部很棒的電影！謝謝！」

貝隆夫人（Evita）是阿根廷總統胡安貝隆的第二任妻子，作為第一夫人她積極參與國事，與丈夫並列為貝隆主義運動的領袖人物，國民對她非常崇拜，於阿根廷歷史上舉足輕重。1951年她試打算跟丈夫一同參選，競選阿根廷的副總統，但引起軍事領袖及反對派不滿，加上患有子宮頸癌的她病情日益嚴重，最終撤銷了副總統的提名。1952年5月7日，33歲生日時，阿根廷國會授予她「民族精神領袖」稱號，同年7月貝隆夫人病逝。全國有近300萬民眾走上布宜諾斯艾利斯街道悼念她。