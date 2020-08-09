《TENET天能》上映一拖再拖頸都長？不如重溫基斯杜化路蘭8部經典

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan） 除了最主要推出的全新科幻力作《TENET 天能》外，今年還有《凶心人》（20 週年）、《黑暗騎士》三部曲（15 週年）、《潛行凶間》（10 週年）的經典重映！然而其實除了這些作品，路蘭的其他如《跟蹤》、《白夜追兇》、《死亡魔法》、《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》等也都是非常值得一看再看的作品，現在就讓我們一次看完這些神片吧！ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

1. 《TENET 天能》

路蘭2020年的新作！一名秘密特工接到任務，以被稱為「天能」的神秘技術來阻止第三次世界大戰的發生。對於詳細的劇情內容至今仍是一個謎，從目前的線索看來，「天能」很有可能與量子力學有關，涉及了「未來」但同時也是「過去」的想像，故事線的複雜程度可能比《凶心人》、《潛行凶間》還要燒腦！

《凶心人》、《潛行凶間》、《星際啟示錄》…按圖睇非綫性敘事結構大師基斯杜化路蘭歷年8部經典作品：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不止《記憶拼圖》、《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》！克里斯多福諾蘭 11 部電影部部都是經典！】