ViuTV播鮮浪潮《慢潛灣》　導演心痛周祉君負傷上陣：佢冇怨言

由「杜Sir」杜琪峯2005年發起的「鮮浪潮國際短片節」（Fresh Wave International Short Film Festival），經過15年發展，如今已是本地數一數二的短片比賽，成為發掘香港影壇新血、帶動本地電影創作的重要搖籃。一如往年，ViuTV都會挑選部份作品，安排於《鮮‧浪潮語》時段內播出，當中包括今屆「鮮浪潮大獎」得主、黃嘉祺執導的《野小子》 ，以及分別獲得「最佳導演」和「最佳攝影」、由何旭輝及林瑞熙執導的《光》和《同林鳥》等等。而今晚深夜（即17/8凌晨12時正）播出的第六齣作品，是由陳嘉杰執導、周祉君和梁健怡主演的《慢潛灣》。 撰文：游大東

由陳嘉杰執導的「鮮浪潮」短片《慢潛灣》，故事圍繞年輕的海灣士多老闆吳成孝（周祉君飾），一直希望會等到前度女友出現，有天偶然遇上剛搬離舊情人家的寂寞女子何薾麗（梁健怡飾）。兩個「有故事的人」萍水相逢，卻在漫長的等待和相處下，漸漸替對方解開彼此心結。（《慢潛灣》劇照）

兩個「有故事的人」萍水相逢解開心結

故事圍繞年輕的海灣士多老闆吳成孝（周祉君飾），一直希望會等到前度女友出現，有天偶然遇上剛搬離舊情人家的寂寞女子何薾麗（梁健怡飾），兩個「有故事的人」就這樣踫頭，然後一起等待罕有的「夜光藻潮」出現。大自然景象何時出現，不會有預告，只好靜靜的無言地等，彼此不斷在士多與海灣之間徘徊，浪濤澎湃，思潮起伏，勾起抑壓在內心的離愁別緒，然後一起傾訴，漸漸放下舊戀情，不再牽掛，等待，說穿了，原來是一場自我救贖。陳嘉杰坦言：「人與人之嘅關係好神奇，明明係萍水相逢嘅過客，但喺解開別人嘅心結同時，別人亦都會幫你解開自己嘅結。」

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兩個「有故事的人」萍水相逢解開心結

導演陳嘉杰坦言，吳成孝這個角色，絕非首次出現。「吳成孝其實係我大學嗰陣拍嘅一個Project創作嘅角色，佢係一個好長情嘅人，對過去一段愛情念念不忘，可以話係一個停留咗喺過去嘅人物。」同樣受過情傷，但何薾麗其實比吳成孝堅強，導演解釋：「何薾麗同樣有感情失落，但會嘗試走出困局，就算知道撇除舊情幻想係對自己殘忍，都會照做。」

導演陳嘉杰坦言何薾麗（梁健怡飾）面對感情比吳成孝（周祉君飾）堅強灑脫。（《慢潛灣》劇照）

大自然景象何時出現，不會有預告，只好靜靜的無言地等，彼此不斷在士多與海灣之間徘徊，浪濤澎湃，思潮起伏，勾起抑壓在內心的離愁別緒，然後一起傾訴，漸漸放下舊戀情，不再牽掛，等待，說穿了，原來是一場自我救贖。（《慢潛灣》劇照）

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《慢潛灣》片長21分鐘，於去年10月拍攝，陳嘉杰透露整個拍攝期大約6天，製作成本為十多萬港元。「『鮮浪潮』有畀10萬蚊我，其他自己貼，過去儲落嘅錢就咁用晒，哈！」很多人以為拍短片Easy Job，實情是臨場有很多技術問題需要解決，每天都要不斷拆彈，陳嘉杰說，戲中一幕潛水戲最教他難忘。「拍呢幕係10月，喺梅窩都幾凍，但間酒店嘅泳池冇暖水，Aaron（周祉君）同攝影師要喺泳池入面拍成個鐘，凍到佢哋人都震埋，我哋只能夠Cut機時拎啲鎢絲燈打落個人度，等佢哋暖啲，但Aaron冇怨言，一直不斷做。」

據知這一幕潛水戲在上映版本只佔很短篇幅，何解要花如此長的時間拍攝？陳導解開這個技術問題，「因為嗰個泳池水深好淺，好似得1.6米深，係我後期做特效Key Wide咗佢，令到成件事望落去好似水好深，變咗Aaron要背脊先落水，再慢慢沉落去，要拍到呢個效果好有難度，所以Aaron要不停跳起，用個背脊撞落啲水度，試好多次先試到，仲記得佢當時背脊發炎，佢其實好痛，拍嗰陣時我心都痛埋。」

《慢潛灣》於去年10月拍攝，其中一幕更需要落水，由於當時天氣已轉涼，水溫頗低，攝影師和男主角周祉君為了完成這場戲，受了不少皮肉之苦。（《慢潛灣》劇照）

還有一幕難忘的戲亦跟水有關。其中一幕，講述周祉君要下海拯救梁健怡。「話說Jasmine本身唔太識游水，所以拍嘅時候，我搵咗場務幫手試下水位深唔深，試完OK就拍喇，點知Jasmine愈行愈出，好勇敢，完全唔驚，好勁。」但陳導也自嘲說，「我成日都畀啲Crew笑，明明自己唔識游水，但下下都叫人落水，整蠱人咩。」周祉君則指，《慢潛灣》這套短片，似是描繪一種狀態多於一個故事，所以很難說哪一場戲特別難忘，「觀眾同阿孝阿麗一齊經歷完之後，內心會浮起一種釋懷嘅情緒，我覺得呢種感覺反而先係最難忘。」

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