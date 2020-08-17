麥浚龍《風林火山》傳超支嚴重上映無期　監製禤嘉珍指資金沒問題

麥浚龍（Juno）3年前開拍由他執導的大製作《風林火山》，多位影帝和重量級演員雲集，包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲和高圓圓等均答應出演，電影未推出就已經廣受觸目，不過自從2018年3月宣布完成拍攝後，一直上映無期。

今日（17/8）有報道指其中一個阻滯是《風》嚴重超支，由原先預計2億港元，爆增至4億多元，晉弘、邵氏、銀都、耳東和嘉映等幾間有份投資的公司，都不願意再「揼水」填氹，甚至Juno的父親都不願意再繼續補貼，導致電影後期製作被迫叫停。

麥浚龍拍《風林火山》太藝術家脾氣？ 傳任賢齊發火金城武拒補拍

《風林火山》傳資金不足加超支而一直上映無期。（資料圖片）

有傳Juno要求太高，導致多位重量級演員都不妥他。（Juno IG圖片）

對於上述傳聞，監製禤嘉珍回應傳媒查詢時承認，《風》確實出現超支的情況，現時總成本大約為4億港元，資金沒有問題，這段時間一直沒有停止製作程序：「後期仲繼續做緊。」又指Juno每件事都力求盡善盡美，所以需要更多時間完成後期，預計最快要到2021年才可上映。

《風林火山》是一部警匪動作片，勾勒出販毒和反毒者之間的角力。故事講述一場突如其來的爆炸令香港富商死亡，原來是販毒集團繼承人打算製造社會混亂，目的出奇地竟是為了創造一個沒有毒品的世界。



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