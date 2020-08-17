【王冠】《TENET天能》女星Elizabeth 　身高190cm將飾演戴妃

Netflix劇集《王冠》（The Crown）自2016啟播至今獲得許多好評，官方近日在社交網站宣布澳洲女星Elizabeth Debicki將在劇集第五及第六季中擔任威爾斯王妃戴安娜。

Netflix官方宣布澳洲女星Elizabeth Debicki將在第五及第六季飾演戴妃。（網上擷圖）

現年29歲的Elizabeth Debicki，憑2013年上映的《大亨小傳》（The Great Gatsby）贏得澳洲影視藝術學院獎最佳女配角。之後她參演了不同類型的作品，如《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.）、《珠峰浩劫》（Everest）及《剋·寡婦》（Widows）等。在去年3月，她獲英國著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）邀請參演《TENET天能》（Tenet）。

Elizabeth Debicki透過官方發表聲明：「王妃戴安娜的精神、言行及舉止都植根在許多人心中。有幸加入這系列是真正的恩典及光榮，我由第一集開始已經愛上此劇集。」而在《王冠》第四季時將由英國女星Emma Corrin飾演王妃戴安娜。

Elizabeth Debicki是《TENET天能》其中一位主演。（《TENET天能》劇照）

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