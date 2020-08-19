J.Arie成獨立歌手呻辛苦　為追夢拒當律師：死都要死係自己手上

歌手雷深如（J.Arie）今天（18日）出席品牌活動，目的是支持契爺河國榮能代言這個品牌。現場品牌送了一個門鎖給她，因為知道J.Arie近期在搬Studio。這次搬Studio主要是業主加租金和想收回這個地方，她說：「無奈要搬遷，好似有少少被迫遷感覺，仲要一個月內要搵新單位。」

J.Arie希望將來可以俾更多家用屋企人。（梁碧玲攝）

現時疫情嚴重，J.Arie表示收入大減，連平常的商演活動都全沒有，所以這段時間她都在專心創作方面，「好開心最近寫歌畀JW同黃淑蔓，呢啲係我收入來源。（養活到自己有餘？）養活到自己有餘就唔敢講，剛剛好養活到自己，唔洗屋企人擔心，唔需要佢哋倒貼畀我，已經好好，希望嚟近日子會令佢哋放心。」

J.Arie撐契爺河國榮做品牌大使。（梁碧玲攝）

現時J.Arie以獨立歌手發展之外，同時簽了邵氏兄弟，發展她的演藝事業，現在已經有一年，J.Arie直言希望是能過下戲癮：「之前試過拍電影同拍電視劇，多唔多機會就真係要睇公司畀唔畀機會。我係有心去做，但公司會睇我性格係點。其實都有客串兩三部劇，公司都有畀機會嘅。」

J.Arie話變獨立歌手之後好辛苦，但係值得。（梁碧玲攝）

談到現時變成獨立歌手，很多事情要親力親為負責，她說是相當辛苦：「我覺得依家嘅辛苦係皮肉辛苦。少咗瞓，眼袋大咗，資金都要自己去眾籌返嚟咁。但我相信用自己勞力去換返成果返嚟，係最值得。」

而J.Arie是讀法律系出身，不少人都對她說若不做歌手，可以回去當律師這一條路，始終律師薪金是非常穩定，但是J.Arie表明暫時沒有這個想法，目前覺得追夢是最重要：「對於我嚟講開心感覺畀我係最重要，如果日常生活仲要做啲唔開心嘅事，同埋唔值得嘅事，咁會好辛苦。所以做每一樣嘢都要心甘情願，死都要死係自己手上。」

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