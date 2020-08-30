單靠iphone也能拍出大師級電影？《怪胎》導演廖明毅親授3招秘訣

亞洲第一部 iPhone 電影《怪胎》最近已於全台上映，你可能會懷疑，「iPhone」畫質好歸好，但真的有這麼神？其實早在 2012 年康城名導朴贊郁就曾以當時的 iPhone4 拍攝電影《夜釣》，堪稱「iPhone 電影」正式問世，而近年來最有名的莫過於奧斯卡金獎導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）用iPhone 8 Plus拍攝的驚悚片《瘋人院》，畫面精緻程度絕對堪比專業器材！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan

台灣導演廖明毅乘上這股「iPhone 電影熱」，在亞洲電影寫上歷史，導演這次不藏私，親自解釋《怪胎》拍攝秘辛，各位攝影好手準備好做筆記！

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3部iPhone XS Max 同時上場 打破空間限制

平常透過電影花絮我們大概都知道，電影拍攝器材體積都非常龐大，如果要拍攝小場景，多顆鏡頭必須要分次進行，甚至要借位拍攝。這次《怪胎》中有許多場地不大的戲，憑藉 iPhone 的體積優勢，甚至能一次開三台同時拍攝一個人的特寫，省時又省力，也讓劇組對於場地空間的選擇又變得更為彈性。

憑藉 iPhone 的體積優勢，甚至能一次開三台同時拍攝一個人的特寫，省時又省力。（《怪胎》幕後花絮照）

不過拍攝 iPhone 電影其實也不是你想的那麼隨便，導演廖明毅善用外接設備，讓畫面更具電影質感，像是利用 bitplay 的外接鏡頭加強廣角及特寫的望遠鏡頭，還有使用輪椅搭配 DJI 的手機穩定器，讓畫面看起來更平穩。另外也因為 iPhone 體積小，在腳架選擇上也會使用超小型規格，可以放置在任何地方，甚至有時候不用腳架，幾個木箱就能解決！

拍攝效率提升 有更多時間優化場景

傳統電影拍攝時每換一個分鏡，劇組都要大陣仗移攝影機、移螢幕，或是移燈光等等，這次使用 iPhone 拍攝讓鏡位更換更方便，一天能夠拍攝的鏡頭數竟然比之前高出 2-3 倍，效率著實提升許多。而這樣的方便性也反映在勘景上，因為器材的易攜性，使得場刊與正式拍攝時所使用的器材都是同一台，讓一般拍攝時會有的畫面誤差近趨於零！

而也因為體積優勢，有許多傳統攝影器材難以容納的空間，iPhone 都能輕易擺置，像是雪櫃、衣櫃內部等，省去許多客製道具的費用。這些省下來的經費都讓電影拍攝時能夠更加專注於場景的精緻度，也能讓運鏡變得更加靈活、更有創意。用一樣的預算，創造出最優質的畫面！

「FiLMic Pro」App 加持 打造專業大製作

相信許多人最好奇的還是這次拍攝所使用的是哪一款攝影 App，廖明毅導演也大方公開《怪胎》是使用 FiLMic Pro 來進行拍攝，不管是 ISO、快門、焦距、色溫，還是專業機才有的 Log 模式，都能做精細的微調，也能調整影片色彩與亮暗的寬容度變得更大。專業器材該有的功能 FiLMic Pro 都已具備，加上 iPhone 本身的優質性能，拍攝電影大片絕對不成問題！

「iPhone 電影」創造影界新歷史

iPhone 其實在技術上與專業器材相比已經不相上下。其實雖說 iPhone 所拍出的成品已經可以拍攝出電影細緻度，不過還是有些問題需要克服，像是 iPhone 畫面沒有明顯景深，導演廖明毅藉由嚴謹的構圖嘗試取代模糊感，維持電影「簡易拍攝」的概念。iPhone 電影在畫面上還是有它特有的風格，透過手法的轉換，讓觀眾能更專注於劇情內容。

要說的話應該就是讓觀眾忘記這是 iPhone 所拍攝的吧。 廖明毅導演

「iPhone 電影」儼然已成為電影史上的重大里程碑，未來不僅是在台灣，期待日後能看到世界各地攝影好手如何用這小小一台機器，創造出更多驚喜的作品。

亞洲第一部 iPhone 電影要來了！謝欣穎、林柏宏主演最新電影《怪胎》正式預告登場！

亞洲第一部 iPhone 電影！《怪胎》電影前導測試片《停車》讓台灣電影拿下世界首獎！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：亞洲首部「iPhone 電影」幕後曝光！《怪胎》導演廖明毅教你如何用 iPhone 拍攝專業大片！】