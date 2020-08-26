《怪奇》Eleven延續偵探傳奇　Henry Cavill成最靚仔福爾摩斯

由Millie Bobby Brown和「獵魔士」 Henry Cavill主演的Netflix電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）昨晚終於推出了最新預告，並宣布電影將於9月23日上架。電影以名偵探福爾摩斯一家為主題，而Millie就飾演福爾摩斯的妹妹Enola，兩兄妹將會展開一場鬥智大對決。

《天才少女福爾摩斯》將於9月23日在Netflix上架。（Netflix圖片）

電影主要講述Enola的母親（Helena Bonham Carter飾）突然失蹤，而多年沒見的兩位哥哥決定送Enola到寄宿學校，學習成為一位優雅的淑女。但Enola不顧兩位哥哥的命令而逃學，根據母親留下的神秘線索，前往倫敦找出真相。不料途中竟然捲入伯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍，而最強名偵探哥哥福爾摩斯更緊貼在後，掀起多個劇情高潮。

今次有兩大英國男神參演，飾演嚴肅大哥Mycroft Holmes由Sam Claflin飾演，而爆肌「超人獵魔士」Henry Cavill就飾演聰明絕頂的Sherlock Holmes。有不少粉絲看完預告後，都不禁留言大讚這個版本的福爾摩斯最靚仔。

福爾摩斯粉絲Henry Cavill表示收到演出邀請時驚喜不已，坦言：「我很清楚已經有許多演員替這個角色創造出無數精彩的版本，我希望觀眾這次能在 Sherlock 身上看到更多溫度、體貼和人性的一面。Sherlock 是一位時代先驅，但面對當時一些不公之事，他卻不太願意爭取改變。見到Enola後，他才漸漸打破自己的外殼。」

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而曾在《怪奇物語》中以平頭造型示人的Millie Bobby Brown，笑言發現海報的自己留着長髮就感到非常興奮。今次她在戲中造型多變，從樸素的洋裝到華麗的禮服，甚至穿上性感緊身的馬甲，讓大家能看到Millie的女人味。飾演其母親的Helena Bonham Carter就大讚Millie是個奇才：「她才 16 歲，卻很自然地表現自我，在情感跟心理上非常成熟。」

電影改編自Nancy Springer的推理小說《Enola Holmes Mysteries》，並以女性視角出發，（劇照）

電影改編自Nancy Springer的推理小說《Enola Holmes Mysteries》，故事延續了傳奇作家Arthur Conan Doyle筆下的福爾摩斯家庭背景，並以女性視角出發，讓經典懸疑故事再續全新篇章。