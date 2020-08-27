《盲女驚魂》湯怡被葉念琛睇中　接棒成新一代阿寶

因為無線劇集《反黑路人甲》，湯怡（Kathy）在劇中飾演臨時大家姐，演出獲得一致好評的，其中一集穿上校服展現清純形象，而四眼妹造型更讓她成為圈中「最強眼鏡娘」。原來早在劇集播出前，葉念琛已有留意湯怡，最近更宣布欽點她成為新一代阿寶，擔正英皇電影新片《盲女驚魂》。

電影早前舉行開鏡，孫慧雪、湯怡、葉念琛導演、何珮瑜都有出席。（大會圖片）

其實今次並非二人首次合作，早在2012年，葉導已邀Kathy合作《天生愛情狂》，直至近年留意到她的成長，覺得對方戲路漸闊，演技有進步，於是希望再找她合作新戲。葉念琛：「近幾年，我和一班男性朋友提起湯怡，大家都會將她封為女神，是時候獨當一面，當一個演員去到某個階段，累積一定程度的好感、觀眾緣，碰上一個好角色，就能夠發光發熱！」

Kathy在《盲女驚魂》中會擔正做女主角，葉導亦預告角色上，無論演技及造型設計，都會帶來一個意想不到、從未見過的湯怡。當事人湯怡知道導演對自己有所期望，都深感榮幸。「我從小就看葉導演的電影長大，他找我演新一代阿寶，當然非常開心，期望導演可以為我設計過往從未演過的角色，尤其跟自己性格反差更大一些，出道以來我一直給人斯文的感覺，我渴望嘗試像《宮心計》劇中狠毒的奸角，又或者硬橋硬馬的打女。」

點擊睇湯怡《反黑路人甲》學生妹演出