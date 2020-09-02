威尼斯電影節｜姬蒂白蘭芝再試中性打扮　Armani白恤配長褲顯霸氣

《第77屆威尼斯影展》於意大利時間今日開幕。姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）擔任今屆評審團主席，開幕前以一身黑灰色間條裝亮相。她私底下的造型亦相當有架勢。

威尼斯電影節｜姬蒂白蘭芝黑灰間條連身褲亮相 上台除口罩展笑容

以往曾經多次穿男裝的姬蒂白蘭芝，今年似乎選擇以幹練風格貫穿影展，她挑選Giorgio Armani白恤衫加長褲，黑色樽領上衣打底，外搭深藍色西裝外套，配搭純白寬鬆長褲，乾脆利落，霸氣逼人。

泰達史雲頓做手勢悼念黑豹

另一位影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）則鍾情Chanel，上身為啡色長風衣，下身配搭同款闊腳褲，並以鐵鏈皮帶勾勒出纖腰，手袋則是Chanel 19 經典Flap Bag，配以跳脫的紅黑拼色的漆皮高跟短靴，褪去死氣沉沉之感，頗有驚喜。有份演出Marval電影的她上岸後擺出《黑豹》中「Wakanda forever」的手勢，致敬近日患癌過身的男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）。

另外，演出《完美謊情》（Perfect Strangers）的意大利女星Anna Foglietta 則以Armani 的西裝造型登場。柔和的米黃色為她點綴幾分小女人感覺，腳踩露趾涼鞋，盡顯休閒知性風。她在船上已經大方脫下口罩供傳媒影相。

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