《星球大戰》黑人男主斥劇組邊緣化少數族裔　連感情線都Cut埋？

近日《星球大戰7》等後傳三部曲中扮演男主角Finn的約翰波耶加（John Boyega）再次發表耿直言論，他接受英國《GQ》雜誌採訪時他表示，感覺自己的角色在星戰系列中被邊緣化。

波耶加一開始說，他確實是第一個在《星球大戰》系列中得到如此重要角色的黑人，但荷李活電影工業並沒有準備好如何呈現這個角色。而且這個過程並不讓人愉快，沒有哪個演員會得到「因為你演了星戰，觀眾們就要抵制」的待遇；沒有哪個演員能在自己的社交媒體收到這麼多的死亡威脅，說你黑人這黑人那的，說什麼黑人沒資格演白兵。他還表示：

我想對迪士尼說，你既然選用了黑人演員，宣發上讓人覺得他的角色很重要，但實際劇本和銀幕表現上又不是那麼回事，讓人覺得該角色可有可無…這樣很不好，我說話就這麼直。

波耶加貌似指的就是《星球大戰8》中Finn和亞裔演員Kelly Marie Tran扮演的Rose，倆人原本有著浪漫感情線，甚至明明Kiss埋，但到《星球大戰9》中卻幾乎沒有交集。

波耶加對該系列中其他少數族裔演員，如古巴／危地馬拉裔的奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）的遭遇感到同情，他說：「你們很清楚男女主角的角色弧線（Character arc），但對Rose、Fin和Poe的角色，就開始糊弄…你們給與（白人）男女主角Rey和Kylo各種細節、讓他們更豐滿…（Daisy Ridley）和亞當哉華（Adam Driver）清楚，片場每個人都清楚這點，並不需要我來曝光。」

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