陳木勝追思會｜杜琪峯感慨徒弟早逝　「做我副導演時總能鞭策我」

導演陳木勝追思會於今日(９月４日)舉行，恩師杜琪峯一早便到場打點。追思會完結後，杜Sir接受傳媒訪問，他提到場內氣氛好好，大家都好懷念陳木勝。更憶述陳當他的副導演時，非常盡責。「你交託他的事，一定會完成給你，這是新一代導演要學習的。」

被問到跟陳木勝的師徒點滴，杜琪峯沉默了好一會才能道出。（葉志明 攝）

杜琪峯見到傳媒時，神情凝重，問到跟陳木勝的師徒點滴時，沉默了好一會才道出︰「由我認識他都39年，他是我一眾副導演中最出色的一個。做我的副導演不容易，因為我脾氣差，但他不理你心情好定壞，只會盡自己責任，一到現場便跟我詳細說明有甚麼要決定，甚麼可以遲一點做，講明若不先做這決定，隨後很多事會進行不到。他的積極態度，令我知道我自己是要被鞭策的，在他鞭策下我都可以很有效率地做很多事情出來，所以我非常欣賞他。」

後來有老闆想杜琪峯引薦新導演時，他一想便想起陳木勝，出來效果大家都好滿意。「我都滿意，都沒有甚麼人不滿意了。到後來合作《天苦有情》都好開心，建立了很長遠的友情。」

杜琪峯一早便到現場打點。（葉志明 攝）

杜琪峯又說陳木勝向來都好少求他做甚麼事，反而他自己就有要求過對方幫手。「有次我預約了間殯儀館拍戲，但當日我發燒拍不到，於是一個電話便叫他來幫手，我只放低張指引，便回家去睡，結果所有場次都拍好了。他就是只要你講清楚要甚麼，便能完成給你的人，不用你擔心。」杜琪峯更強調陳木勝是個守承諾，很有職業操守的人，很多老闆都喜歡跟他合作，亦是新一代導演值得學習的地方。「好可惜他未到60歲便離開。我有跟他太太說，日子難過總會過，傷心一定會，但一定要積極面對人生，餘下的日子還有一對仔女要照顧，從好方面想，大家總有一日會相見。」

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