湯告魯斯前妻疑搶人未婚夫　與嫩口新歡當街接吻宣示主權

湯告魯斯（Tom Cruise）的41歲前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）跟奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）去年分手後，日前傳出新戀情，她跟33歲餐廳老闆Emilio Vitolo Jr.當街接吻，疑間接公開新對象，不過男方原來有未婚妻，跟姬蒂放閃前兩日傳短訊要求分手，被指是見異思遷的「陳世美」。

姬蒂新歡比她年輕8歲，除了是餐廳老闆，亦是一名演員。（IMDb圖片）

據悉，姬蒂賀姆絲跟Emilio Vitolo Jr.因拍攝獨立電影而結緣，男方的父親經營一家名為Emilio's Ballato的星級餐廳，很多荷里活名人光顧，連前美國總統奧巴馬都是熟客仔。有型有款的Emilio Vitolo Jr.除了協助父親打理餐廳，他亦演出過不少電影及劇集。

據悉Emilio Vitolo Jr.的未婚妻是其餐廳員工，年輕貌美。（IG圖片）

日前姬蒂賀姆絲跟Emilio Vitolo Jr.在男方的餐廳前熱吻放閃，視旁人為無物，包括坐在他們附近的Emilio父親。姬蒂覓得新對象絕對是好事，但新歡被踢爆有位交往年半的未婚妻，跟姬蒂的戀情曝光前兩日，傳短訊給未婚妻要求分手，未婚妻對Emilio跟姬蒂的事全不知情，突然「被分手」感到十分沮喪。