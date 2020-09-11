《幻愛》破1200萬再發刪剪片段　劉俊謙︰凝望着1500萬這目標

電影《幻愛》在戲院重開後繼續大收，最新票房數字已衝破1200萬。於是導演又在為大家帶來兩段刪剪片段，作為回饋觀眾。當中包括一條劉俊謙在湖景邨18樓，慰問受傷小朋友但遭歧視。另一條就是他跟蔡思韵輕鐵車站等車片段。

劉俊謙在樓梯見到小朋友跌倒受傷，於是上前慰問。（《幻愛》影片截圖）

第一條片段，見到李志樂（劉俊謙 飾）戴着口罩現身湖景邨18樓公屋樓梯間，他見到膝頭哥擦傷而痛哭的小朋友，立即上前親切慰問，可惜被小朋友的家長見到後，立即對劉俊謙指指點點，可見精神病人在社會所受的歧視何其嚴重。

另一段片段則見劉俊謙、蔡思韵二人在輕鐵站等車，期間二人漫談，講及父母對潛意識的影響，又談及二人首次見面時的印象，療癒中帶點浪漫。

另一片段見二人在輕鐵站等車。（《幻愛》影片截圖）

其實9月8日，劉俊謙在社交平台上寫出《幻愛》上映第26天的感想：「截至昨日，累積票房1200萬……我不敢奢望2000萬票房，但凝望着1500萬這個最後的目標。坦白說，票房對我而言並不重要；我不會有分紅，票房的成就亦不是我作為演員所追求的意義……別說盈利，此時此刻香港大部份電影連回本也做不到，沒有投資者會一直做蝕本生意。香港電影已經不是工業，然而產量繼續減少、製作費繼續下滑、創作質素繼續下降、幕前幕後電影工作者工資繼續下跌......會不會有一天，香港電影已經沒有價值，然後悄悄地消失？」

但去到文末，他亦再次感謝觀眾大力支持《幻愛》，鼓勵大家不要絕望：「再次感謝你們為《幻愛》創造了奇蹟。路還有很長，縱使失望，請不要絕望。懷着相信和勇氣，一起走向前方的未境之地。」