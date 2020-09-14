成龍重提拍《急先鋒》反艇險死唐季禮驚到喊：我安慰自己不要怕！

66歲成龍拍戲仍然搵命博。去年年底，他與內地女星母其彌雅拍攝由唐季禮執導的電影《急先鋒》時經歷生死關頭，兩人從快艇上側翻之後，自己遭捲入水中消失近45秒。近日他為電影宣傳接受央視訪問時重提舊事，講述生死一刻。

近日成龍和內地女星母其彌雅駕駛快艇時被拋下水。（影片截圖）

當時成龍和母其彌雅正在駕駛快艇拍攝一場海上戲，急流過猛使快艇撞向一塊大石，快艇終側翻將兩人拋下水。母其彌雅立即浮上水面，一臉茫然，隨即如夢初醒般即刻捉實快艇控制杆，但成龍卻不知去向近45秒。救援隊立即衝前先拯救母其彌雅，其後從快艇另一邊、大石後發現成龍，並迅速將其救起。

成龍消失近45秒，救援隊伍在大石後面搵返成龍。（影片截圖）

成龍憶述驚險一刻，提到當時第一反應就是安慰自己「不要怕」；又坦言當刻如有神助，「我也忘了那個情況，好像有神力助我一樣，我慢慢起來推着那個船推推推。」

上岸後，成龍精神爽利地向眾人講述事發經過。（影片截圖）

他又透露，當時導演唐季禮和服裝人員均擔心到喊。但上岸後的成龍似乎並無大礙，更精神奕奕地向工作人員講述事發經過，之後更向唐季禮講笑：「完了這部戲，兩個（角色）都死了」。

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