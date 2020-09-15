《開心鬼大戰古惑仔》蕉皮翻生賺人仔　仲有一大揸Fit人串爆演出

因為張耀揚一張白髮近照相曝光，令《古惑仔》影迷相當震驚，亦紛紛想知一眾演員今時今日去晒邊？近況如何？近日就有網民找回一套2017年，由朱永棠主演的一部網絡大電影《開心鬼大戰古惑仔》，題材相當瘋狂，將港產片兩大元素溝埋一齊，而且戲中仲有另一地區揸Fit人客串一角，人材濟濟。

《古惑仔》五位代表人物，當日開《友情歲月》演唱會由錢嘉樂頂上朱永棠位置，已有人想知朱的近況。（網上圖片）

早前，有網民就在文人多說話上專頁，分享這部網大的海報，令大家留意到這部3年前的作品。戲中朱永棠仍然叫蕉皮，故事講他離開了陳浩南之後，跟一名叫趙子雄的兄弟拍住上打天下，打響名堂。同一時間，社團坐館徐少強遭暗殺，雖然大難不死，但已萌退意，決定金盤洗手，令社團掀起一股爭奪戰，其中好兄弟趙子雄為上位更殺死好友蕉皮。蕉皮死後，冤魂遇到開心鬼，在其協助下利用一個女兒身復活，從而變成江湖一姐報仇。

朱永棠一出場就蕉皮上身，金牌打手一樣。（影片截圖）

這套網大雖然全國語對白，但都邀請不少港星客串，包括徐少強、黃一山、駱應鈞等，而最亮眼就有洪興葵青區揸Fit人韓賓（尹揚明 飾），同樣演社團叔父輩，霸氣壓場。全片以古惑仔掛帥，但其實開心鬼先係主軸故事，全片搞笑為主，不過就唔太笑得出。