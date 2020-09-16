《花樣年華》20年｜新預告重剪經典對白　梁朝偉︰我冇諗過你會嚟

王家衛導演的經典作《花樣年華》，今年20周年，特別製作一個4K修復版，將於2020年第58屆紐約電影節舉行首映, 同時影片也將於10月在法國盧米埃爾電影節及釜山國際電影節中放映。而為慶祝20周年, 今日特別發佈紀念版國際海報及重新剪輯的預告片。

新版《花樣年華》20周年海報。（《花樣年華》海報）

電影《花樣年華》由梁朝偉、張曼玉主演，導演王家衛以東方美學，講述一場發生在六十年代的愛情故事。影片2000年在康城國際電影節首次亮相，梁朝偉摘下當屆「最佳男主角」，藝術指導張叔平、攝影師杜可風與李屏賓被授予「技術大獎」，張曼玉也因該片成為獲得第37屆臺灣電影金馬獎和第20屆香港電影金像獎的雙影后。

在新剪輯預告中，用上「秘密」、「窺探」、「欲望」作為點題，王家衛又以一首法文歌《Je suis Une Fleure》做新配樂。而新剪的預告內容，集中在電影中後段，梁朝偉與張曼玉去到2046房發生的事。新預告又重新選擇了三句對白，包括梁朝偉跟張曼玉講的︰「我冇諗過你會嚟」、「原來好多嘢會不知不覺」，還有張曼玉的一句回應︰「今晚唔想返屋企。」將二人的曖昧之情表露無遺。