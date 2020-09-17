《狂舞派3》《手捲煙》成金馬影展閉幕電影：港味十足的動人句點

本年度台灣金馬影展將於11月5日至22日舉行，今日（17日）大會公佈兩部港產片《狂舞派3》及《手捲煙》為閉幕電影，大會表示：「兩部深刻展現香港在地情懷的電影，將為本屆影展畫下「港味」十足的動人句點。」

不少影迷好奇為何沒有《狂舞派2》，原來在《狂舞派3》中有分曉。（《狂舞派3》FB）

導演黃修平透露，《狂舞派3》早於2018年底已完成拍攝，但受新冠肺炎疫情影響而阻礙後期製作進度，等到今年11月在金馬影展終於可以跟觀眾見面。電影延續《狂舞派》的時空，並將《狂舞派2》編成戲中戲，一眾主演回歸，並已變成「龍城工廈區」的駐場藝人。眾人為了守護這個遭地產商打壓的圈子，與商人打交道的同時，亦展開一場秘密反對行動。

《狂舞派》一眾演員回歸演出《狂舞派3》，女主角顏卓靈早前在微博分享造型照。（微博圖片）

金馬影展選片團隊大讚《狂舞派3》跳出當代青年的心聲：「以獨特的創作視角與吸睛演技，道出對香港在地最深的情懷，街舞、音樂、塗鴉，超越第一集單純的青春勵志，化身成為小蝦米對上大鯨魚的反抗行動，也跳出香港當代青年的心聲，激動人心。」

《手捲煙》獲影帝林家棟及太保坐鎮。（劇照）

至於《手捲煙》為第四屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，由新進導演陳健朗執導及編劇，《童黨》、《五億探長雷洛傳》導演劉國昌監製，影帝林家棟及太保、金馬獎與香港電影金像獎最佳男配角袁富華及白只等人主演，講述退役華籍英軍和南亞青年在重慶大廈機緣遇上，二人意外得罪同一位黑幫老大，究竟他們如何在相處中，重新找回自己，霧裡重生。