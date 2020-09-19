【麥路人．影評】仗義每多屠狗輩　潦倒露宿者卻懷最光輝的人性

編按：《麥路人》是以早幾年興起的概念「 麥難民」為主題，藉劇中不同露宿者的故事探討各種社會議題，但這套電影到底拍得如何？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

近年香港電影進入「人文精神」時代，積極發掘各種社會議題作故事題材，探討人們的生活問題。而今次電影就以早幾年興起的概念 —— 麥難民為主題。

隨着通宵營業的快餐店數目不斷增加，很多無家可歸的露宿者會來「借宿一宵」，但他們每個人背後的故事又是如何？編劇就選取了這個題材吸引觀眾的視線。

《麥路人》是以麥難民為主題。（《麥路人》劇照）

「好人好姐點解會瞓麥當勞？」

戲中角色大致上可以分為兩類人：有家歸不得和收入連劏房租金也付不起的人。而他們就猶如「小偷家族」般組成毫無血緣關係的家庭，守望相助。

「我唔係求財，我只係求存。」

電影以深仔（顧定軒飾）離家出走，阿博（郭富城飾）無意中成為他「師傅」、帶他到麥當勞過夜、遊走城市賺錢作為切入點，其實阿博這麼落力幫助其他人，不知道的話真的會以為他是社區主任。

而對於他們來說，每天用盡辦法賺錢只不過是為了掙扎求存，貧窮將一切希望摧毁，無論如何努力，依然無法向上游。

對於麥難民來說，無論如何努力也無法向上游。（《麥路人》劇照）

【注意！以下內容含有劇透成分】

找地方拍攝往往是一件困難的事，尤其電影背景設定為某美式24小時快餐店，原則上快餐店也會願意借出一些正常營業時間的分店給拍攝團隊凌晨拍攝，不過應該考慮到以下兩個原因，而令劇組選擇自行搭景：

一、首先劇本可能未能讓有關公司願意借出場地，始終劇本所展示的「麥難民」並不會對公司建立好印象。另外當然是每天凌晨拍攝會浪費劇組的時間，在成本效益下，自行尋找空舖再改裝會更加方便。

二、看到這間翻版麥當勞旁邊有舒適堡廣告，相信大家都會心微笑，有郭富城又怎少得舒適堡呢？再者，餐廳佈局與真實的快餐店毫無分別，很多細節位，包括牆上的貼紙等等，均能成功塑造該快餐店的感覺。

這些就是成功的電影美術，極高還原度令觀眾不會覺得很虛假。

全片其實有頗多催淚位（有些還頗狗血），我最深刻的是眾「麥難民」即使處境慘淡，但仍然堅持將身上的錢拿出來，放到利是封給阿博的那一幕。

阿博的情況絕對不好，但他依然用自己僅餘的力量去幫助身邊的人。所以當他有事，其他人便義無反顧地去「報答」他，這種互相幫助的人情味比起其他催淚位更感人。

阿博的情況絕對不好，但他依然用自己僅餘的力量去幫助身邊的人。（《麥路人》劇照）

編劇潘幸枝過往聯同「MK活地亞倫」葉念琛編寫多套電影劇本，包括《PG戀愛指引》和《我要發達》等。今次潘幸枝自己獨力編寫截然不同的題材，都曾經令我頗擔心。

戲中確實有兩幕寫得太誇張，首先是片場舊喪禮一幕。我想大家都會記得副導演阿Dee罵阿博與深仔「孝子都唔識做」和「點睇都唔似金融才俊」、還有一班人坐在爛假棺材位置的情節，但卻因為搞得太多gag而令觀眾失去本身聚焦的事情，整個情緒都被打亂。

另一幕太過火的場面就是阿博罵醒等伯（萬梓良飾），令等伯激動地講出 「我老婆死咗」，而且角色更如夢初醒地講出自己的故事，令劇情太陳腔濫調。我情願是深仔自己上網找到等伯過往的事，讓等伯點醒那一下大哭會更好。

萬梓良一出場的時候壓着道氣講對白，以為佢會成套戲都是走這種智慧老人的形象，怎知就在這幕爆發出萬梓良式的「嚴重激動演技」，怪不得這個角色是找他來演。

秋紅（楊千嬅飾）的角色相對沒有曉妍（劉雅瑟飾）突出，她的戲分集中在後段陪伴阿博，總算是中規中矩的演出。郭富城演繹的「前金融才俊」拿捏得不錯，不過間中眼神過火，令人聯想起「殺人犯」。

配角們的演出反而是亮點，張達明與劉雅瑟交出各自近年最精彩的演出，而我想重點向大家講講鮑姐與吳嘉星。鮑姐在「金都」和「幻愛」的角色都是屬於駕輕就熟的演繹，雖然她在這套電影的戲份不多，但卻捉到角色「腦退化與清醒之間」的層次。

戲份越少更要求演員精準演繹角色，鮑姐在這方面絕對不會令人失望。

相信大家不太熟悉飾演阿博妹妹的吳嘉星，其實她以前是亞視藝員，但之後轉移到荷里活發展。她個人頗符合角色那種硬朗得來又帶點軟弱的感覺，就算面對住鮑姐和城城，依然毫不輸蝕，可算是全片最令人喜出望外的演出。

亦要稱讚一下鏡頭有心思，例如一開始城城出餐廳的長鏡頭——十分滄桑地吸煙，與對面豪宅形成強烈的對比，兼製造懸念感令觀眾好奇他的故事。

最後一連串圍繞巴士、歌廳和家中的鏡頭同樣精彩，用千嬅的歌聲襯托着城城「回家的路」，出來的效果扣人心弦。

城城在劇中煙不離手。（《麥路人》劇照）

故事結構上，是近似韓國走的拍攝風格：片頭輕鬆幽默引觀眾入局，後段密集式催淚務求令觀眾哭得虛脫致死。

儘管阿博是個絕世好人，但編劇卻狠心要他「好人無好報」令角色劃上沉重的句號，我頗喜歡呢這種徒勞無功的感覺，因為有些東西並不是想擺脫就可以擺脫得到，不然什麼叫無力感？

阿博一直不能跨越自己的心理關口，但正正因為他的遺憾，變相鼓勵了深仔成長。

咦，那麼其實深仔才是整套戲的主角。

因為阿博的遺憾，變相鼓勵了深仔成長。（《麥路人》劇照）

麥路人 (I’m Living It) 導演：黃慶勳 主演：郭富城、楊千嬅、劉雅瑟、萬梓良 香港上映日期：2020年9月17日 預告：https://youtu.be/nlh16FWBh7U

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內容提供：電影拾點

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