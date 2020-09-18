影帝辛潘「吹雞」召巨星籌款　畢彼特與前妻珍妮花世紀同框

奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）近日發起群星圍讀劇本慈善籌款活動，找來影帝級馬修麥康納希（Matthew McConaghey）與摩根費曼（Morgan Freeman）、影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、沙拉保夫（Shia LaBeouf）及歌手John Legend。

辛潘找來成班荷里活巨星圍讀籌款。（網上圖片）

不過活動焦點落在一對舊情人畢彼特（Brad Pitt）及珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）身上，二人於2000年結婚，後因安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）介入而離異，婚姻維持僅5年。除了畢彼特曾客串演出《老友記》（Friends），兩人原來從來無合作，今次以另類方式演對手戲，令很多網民十分期待。

畢彼特與前妻珍妮花演對手戲，大批網民Cap圖留念。 （影片截圖）

辛潘準備了1982年電影《油脂妹》（Fast Times at Ridgemont High）的劇本，畢彼特聲演「Brad Hamilton」一角，而珍妮花就聲演「Linda Barrett」，二人有場調情戲，其他演員聽到他們的演繹都忍俊不禁。