聖荷西謀殺案｜蔡卓妍爆阿嬌只以Emoji回短訊：可能覺得我哋麻煩

由潘源良執導；鄭秀文、佟大為及蔡卓妍主演的《聖荷西謀殺案》今日（9月20日）在尖沙咀舉行首映禮。除了導演及兩位女主角外，其他出席者還包括英皇集團主席楊受成、林子祥、葉蒨文及張敬軒等，可謂星光熠熠。

林子祥及葉蒨文齊齊現身《聖荷西謀殺案》今日舉行首映禮。（梁碧玲 攝）

戲中兩位女主角鄭秀文及蔡卓妍與傳媒分享時坦言十分期待電影上映，後者表示仍未有機會觀看電影，但另一女主角的Sammi就觀看了。

對於今次有幸獲邀飾演Ling的Sammi表示非常喜歡這角色：「好開心遇到這角色，今次的角色非常不同，愛恨好強，有好大控制慾，內心好多發揮。」難怪Sammi都認為角色非常新鮮及非常複雜。

英皇集團主席楊受成都有出席《聖荷西謀殺案》的首映禮。（梁碧玲 攝）

至於阿Sa繼2003年上映的《戀上你的床》後再度與Sammi合作，她稱：「當時對手戲不多，而且自己是新入行，好害羞及內斂。在這十幾年間，與Sammi認識更多。」

《聖荷西謀殺案》今日舉行首映禮。（梁碧玲 攝）

最後阿Sa被問到好姐妹阿嬌的狀況及對小鬼離逝的感受。她表示已經好許多：「她是最不怕的，初初都有回覆我們，最後可能覺得我們麻煩，只用表情符號回覆。」至於小鬼，阿Sa回想起初次跟他見面的畫面：「他是一個暖男，好有風度。」