麥路人｜單親媽劉雅瑟成悲慘代言　《致青春》中性演出完全認唔出

由郭富城與楊千嬅主演的電影《麥路人》，未上畫已經極具話題，加上戲中配角萬梓良、張達明的精湛演出，大獲好評。而觀眾看畢電影，更大讚戲中飾演獨力湊大囡囡的單親媽媽，其實她是內地演員劉雅瑟，曾參演惠英紅稱后的《幸運是我》，而另一力作就是在趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》，飾演男仔頭的朱小北，相當有型。

劉雅瑟在戲中飾演單親媽媽，丈夫死去後要孭起奶奶的債項。（《麥路人》劇照）

飾演單親媽媽的劉雅瑟，遭遇極悲慘，先喪夫要獨力湊大女兒，繼而被奶奶怪責害死自己兒子，從而沉迷賭博欠下巨債，而劉雅瑟就要背上債項。劇情夠慘之餘，劉的演出亦夠動人，她豁出去的素顏演出，而且一身師奶扮相非常貼地，而劇情去到後段更因為要搵快錢而當上妓女，以性感衣著示人就更令人留下深刻印象。

由於要償還債務，無家可歸只好跟女兒借宿麥當勞。（《麥路人》劇照）

《致青春》剛陽味一樣得

不過要數劉雅瑟最令人留下印象的演出，就是在趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》飾演的男仔頭朱小北。那份敢愛敢做的性格，令人看得相當肉緊，而且雖然是男仔頭，但她其實有暗戀的男生，而且肯為對方做好多事，甚至用最勇敢直接的方式表達了自己的不滿和憤怒。當時有傳媒問到劉雅瑟，覺得戲中角色會否像自己？「不管怎樣，朱小北心中一定是有一個屬於自己的白馬王子的，這是每個女孩青春裡都會有的美好事情。但我不如朱小北那麼勇敢，對生活，對工作顧慮還挺多的。」要數自己生平最勇敢的事情，她倒想起一宗。「就是2004年報名參加了湖南經視的明星學院。」而這個決定正正就改變了她自己一生。