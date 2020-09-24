哥連費夫《Supernova》演老同志　網民：期待荷里活版《叔·叔》

奧斯卡影帝哥連費夫（Colin Firth）新戲將會與美國光頭演員Stanley Tucci合作拍老年男同志的電影《Supernova》（台譯：《超新星》），早前已公開預告，有網民指這無疑是荷里活版的《叔·叔》，表示很期待這套作品。

影帝哥連費夫（Colin Firth）在第一集的《皇家特工》，穿起西裝勁有魅力。（劇照）

現年60歲的哥連費夫今次在新戲《Supernova》飾演「Sam」，與Stanley Tucci飾演的「Tusker」一對相戀超過20年的男同志伴侶。

電影講述「Tusker」不幸患上早發性失智症，他們二人的生活不得不改變，開始坐著舊露營車穿越英格蘭，探訪過去的朋友，家人和地方。

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因為疾病帶來的轉變，令他們擱置不少計劃、工作停頓，他們認為能夠生活在一起的時間，才是他們最重要的事情。然而在旅途上，他們對未來的個人想法開始有意見分歧，甚至揭露了二人的秘密，他們的關係遇上前所未有的挑戰，讓他們思考「相愛，到底意味著什麼意義？」

哥連費夫與Stanley Tucci。（GettyImages）

電影由導演Harry Macqueen編導，早前已公開預告，在西班牙影展首映後，獲得很多好評，「爛番茄新鮮度」更有100 %，大讚《Supernova》是一部真誠、溫暖的作品。對於早前才看過《叔·叔》的香港觀眾，相信這部荷里活版《叔·叔》也會合你心水。

Stanley Tucci也曾在《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada) 中的演出一個酷兒角色。（劇照）

現實中，哥連費夫與Stanley Tucci一直都有表態支持LGBTQ，這次也不是二人首次演出同志電影。哥連費夫在1984年首部電影《同窗之戀》，是英國的經典同志片。在2009年的《單身男人》(A Single Man) ，他就演一位失去同志愛侶的教授而大獲好評及多個獎項。Stanley Tucci也曾在《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada) 中的演出一個酷兒角色，時尚雜誌的藝術總監「Nigel」。