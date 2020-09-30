《聖荷西謀殺案》影評｜鄭秀文最有戲味一次　讓觀眾逐層代入角色

關於電影《聖荷西謀殺案》，對一眾粉絲而言實在是等了又等，舞台劇的聲勢令落實開拍電影版已有份期盼。由前年已經會預告上畫，輾輾轉轉上年才放映優先場以助入圍金像獎，最終要去到今年9月才正式上畫。

故事結構簡潔，人脈主線就是圍繞鄭秀文、佟大為、蔡卓妍三人之間以及一宗命案，而全片的場景就是在一間屋，當所有東西都簡化，要看的就是幾位的演技。

因為阿Sa的出現，Sammi的人生起了變化。（《聖荷西謀殺案》劇照）

《聖荷西謀殺案》中，女主角阿玲（鄭秀文 飾）與阿鄧（佟大為 飾）多年前於酒吧裡相識，後來更結婚並定居於聖荷西，希望下半生都可以過著寧靜無憂的生活。直至阿玲的舊鄰居Yanny（蔡卓妍 飾），從香港前來美國探望二人開始，二人生活起了極大變化，而Yanny是帶住情傷到來，希望暫住數天以治療傷痛。然而，就是這幾天，三人的生活起了極大變化，各人的關係亦徐徐地揭開。

三人相聚之初，還是一片歡樂。（《聖荷西謀殺案》劇照）

筆者未有看到當年公演的舞台劇，而莊梅岩的原著劇本，電影版就交予《踏血尋梅》導演翁子光改編，以電影角度出發，拍出這個90分鐘的故事。未看該片前，大家都抱住兩個疑問，這麼重演技的劇本，Sammi跟阿Sa是否可駕馭到那種表裡不一，內藏有不可告人秘密的戲劇神髓？而執導的是潘源良導演，雖已是4片之導，但前作《出軌的女人》令人卻步，今次又能否挽回點點名聲。

阿Sa的演出，如果可以將角色年齡推高十年，演和看都會舒服點。（《聖荷西謀殺案》劇照）

人物角色本身是豐富的，Sammi演一個大好人姐姐，表面幸福快樂，但幸福背後是由很多不幸、血與淚堆積起來，而且妒忌心極重，一舉一動都會觸動其敏感神經，甚至暗藏殺機。過去的Sammi，一直有種憑本色演出的感覺，如果角色像她性格，自然會演得手到拿來。相反，往往會過份畀力去演繹角色，最為人咎病是其口音及舉動的誇張。但來到《聖荷西謀殺案》，Sammi就是有脫胎換骨感覺，角色的陰險和執著，是以前看不到的豐富層次，好讓觀眾逐步去投入角色。當然，那種進步不是一下子跳到葉德嫻、惠英紅級數，但就是另一個鄭秀文。

潘源良今次的執導技巧，比前作精準不少。（《聖荷西謀殺案》劇照）

反觀阿Sa飾演的情傷少女，戲中面對住由細識到大的Sammi姐姐，她就是演得太過小妹妹，天真、純情、無辜、活潑，十年前還可演得自如，看得開懷，但以35之齡（拍攝時的年齡）演繹，演得吃力時，觀眾也看得不是味兒。事實上，角色在創作時，的確可以修飾一下，演出時大可會有另一番景象。

至於執導，以90分鐘片長來說，《聖荷西謀殺案》竟仍有點冗長感覺，縱使故事編排上，已經用剪接手法加強懸疑感，將角色的部局好好掩飾，慢慢釋放，但中間的拉扯仍略嫌太多，好些情節都大可刪去或去得再盡一點。不過比起前作《出軌的女人》，導演的技巧是精準了。所以看畢全片，有種入場就是為看鄭秀文的感覺，在一部不過不失的作品下，她起了重大作用。