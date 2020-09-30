金像獎合併兩屆舉行　業界憂錯失最佳宣傳時機︰未能增加票房收入

香港電影金像獎董事局日前宣布，原訂明年4月舉行的《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》，因受新冠肺炎疫情影響，順延一年至2022年舉行，屆時將會評選2020年及2021年上映而又合資格的電影，競爭會更激烈。主席爾冬陞承認這是一個無奈的決定，不過除了將兩年的作品合併競逐恐會出現不公平情況，原來業界對這個決定仍有另一個憂慮。
近年興起作品率先上畫以贏得入圍金像獎資格，《金都》是其中一部。（劇照）
爾冬陞：以前試過一年揀過百套
對於將兩屆金像獎合併舉行，雖然不少導演都表示失望，但仍尊重大會的決定。不過原來這個決定對業界暗藏另一影響。高先電影有限公司（Golden Scene）董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）接受《香港01》訪問時坦言，對於今次表示遺憾，亦覺得這對今年上映的電影會有點不公平。「片多了，本來今年競逐現在要和明年的電影一起競逐。」但若果片量太少，又會否只有利當屆的參賽者，變相對歷屆反而有另一種不公？她無奈說：「這是遊戲規則，the show must go on！」
對於競爭大了影響公平性，早前主席爾冬陞已有回應︰「兩年整合在一屆投票，絕不會影響其吸引力，而過往曾經有年度選片數量超過100部，以過去經驗來說；兩年整合在一屆投票是不會影響競爭力，選民的判斷力及相關工作。」
電影《叔‧叔》在今屆金像獎贏得最佳男主角及最佳女配角獎，為票房注下強心針。（影片截圖）
沒有提名與獎項加持 憂失去宣傳賣點
至於另一憂慮，原來是關乎獎項與宣傳的關係。Winnie謂︰「本來可以利用金像獎提名或者得獎作宣傳，讓多些觀眾關注，增加票房收入，明年不可以了。」Winnie所提及的是業內所指的「偷步」上映，電影先於年內舉行5場優先場以獲取入圍資格，當作品在金像獎獲獎後，借此聲勢於翌年上畫，既可增加電影知名度，也直接增加票房收入。就以第39屆為例，《金都》、《叔‧叔》、《幻愛》及《麥路人》便以同一方法上畫，其中《幻愛》雖然未獲獎項，但獲提名已有一定宣傳作品，最後票房更錄得過千萬的優異成績。
高先董事總經理曾麗芬坦言本來可以利用金像獎提名或者得獎作宣傳，以增加票房收入，但明年不可以了。（受訪者提供）