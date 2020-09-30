金像獎合併兩屆舉行　業界憂錯失最佳宣傳時機︰未能增加票房收入

香港電影金像獎董事局日前宣布，原訂明年4月舉行的《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》，因受新冠肺炎疫情影響，順延一年至2022年舉行，屆時將會評選2020年及2021年上映而又合資格的電影，競爭會更激烈。主席爾冬陞承認這是一個無奈的決定，不過除了將兩年的作品合併競逐恐會出現不公平情況，原來業界對這個決定仍有另一個憂慮。

近年興起作品率先上畫以贏得入圍金像獎資格，《金都》是其中一部。（劇照）

爾冬陞：以前試過一年揀過百套

對於將兩屆金像獎合併舉行，雖然不少導演都表示失望，但仍尊重大會的決定。不過原來這個決定對業界暗藏另一影響。高先電影有限公司（Golden Scene）董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）接受《香港01》訪問時坦言，對於今次表示遺憾，亦覺得這對今年上映的電影會有點不公平。「片多了，本來今年競逐現在要和明年的電影一起競逐。」但若果片量太少，又會否只有利當屆的參賽者，變相對歷屆反而有另一種不公？她無奈說：「這是遊戲規則，the show must go on！」

對於競爭大了影響公平性，早前主席爾冬陞已有回應︰「兩年整合在一屆投票，絕不會影響其吸引力，而過往曾經有年度選片數量超過100部，以過去經驗來說；兩年整合在一屆投票是不會影響競爭力，選民的判斷力及相關工作。」

電影《叔‧叔》在今屆金像獎贏得最佳男主角及最佳女配角獎，為票房注下強心針。（影片截圖）

沒有提名與獎項加持 憂失去宣傳賣點

至於另一憂慮，原來是關乎獎項與宣傳的關係。Winnie謂︰「本來可以利用金像獎提名或者得獎作宣傳，讓多些觀眾關注，增加票房收入，明年不可以了。」Winnie所提及的是業內所指的「偷步」上映，電影先於年內舉行5場優先場以獲取入圍資格，當作品在金像獎獲獎後，借此聲勢於翌年上畫，既可增加電影知名度，也直接增加票房收入。就以第39屆為例，《金都》、《叔‧叔》、《幻愛》及《麥路人》便以同一方法上畫，其中《幻愛》雖然未獲獎項，但獲提名已有一定宣傳作品，最後票房更錄得過千萬的優異成績。