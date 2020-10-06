《蝙蝠俠》不敵疫情押後到2022年上畫　年底前得番一部大製作睇

繼上星期《007︰生死有時》（No Time To Die）宣布「不敵」新冠肺炎，要押後到2021 年 4 月 2 日上映，今日輪到《蝙蝠俠》（The Batman），華納方面表示原定電影於2021年10月1日上映，現改為2022年3月4日。而旗下的進行中的計劃包括《閃電俠》（The Batman）和《沙贊2》（Shazam 2），都紛紛順延。

雖然經歷多次重拍，但新預告一出仍然獲得大讚。

由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演《蝙蝠俠》，早前釋出首預告，暗黑風格掀起話題，更引來大家的期待，原定於2021年10月1日上映，但最後都順延半年，到2022年3月4日。而同屬DC的另一企劃，包括《閃電俠》及《沙贊2》都分別改為2022年11月4日及2023年6月2日。

《蝙蝠俠》（The Batman）原定於2021年10月1日上映，現改為2022年3月4日。 (影片截圖)

而最多人談論的《神奇女俠1984》，就未有在今次宣布中作出任何調動，暫時仍堅守12月25日聖誕檔期。部部都延期，反觀由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡4》（Matrix 4），就遠比預期早完成，所以由原定2022年4月1日上畫，現改為2021年12月22日提早同大家見面。

第四集有機會提早同大家見面。(劇照)