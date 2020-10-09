《整容液》電影補救漫畫版不足　追加韓國娛圈現況睇得更入心

勇奪韓國開畫電影票房冠軍，本年度最具話題性的恐怖動畫《整容液》，今個星期在香港上畫。原著網絡漫畫《奇奇怪怪》，於韓國人氣超越《與神同行》，所以一話改編成動畫版大家都極期待，亦成為南韓史上首部都市恐怖動畫。不過有指故事雖然破格，但有很多情節在漫畫未有詳細交代清楚，略嫌未夠完整。今次電影版就起了補完作用，而且將漫畫的情節推得更盡。

一直備受歧視的女主角藝智，自從得到整容液後人生出現重大改變。（《整容液》劇照）

《整容液》講到天生肥胖的女主角藝智，一直備受歧視，一個機遇得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，就會溶化身上皮肉，從而可重塑出絕世美貌。結果一用效果顯著，獲得完美面孔和驕人身材，隨即成為網紅，更被經理人公司招攬為藝人，並重遇早已心儀的完美男神。正當事業愛情兩得意時，整容液的副作用慢慢浮現出來。

注意︰以下內容含劇透

一個整容液廣告，吸引一眾女士。（《整容液》劇照）

漫畫內容差不多完全搬上電影，但加入了不少背景故事。（《整容液》漫畫）

主角影射韓國娛圈

漫畫中女主角藝智，是個外貌不佳，身形肥胖的女士，令她在生活中受盡冷嘲，於是銳意整容改變人生。電影對她背後的描述更深入，先講她年幼時參加芭蕾舞比賽，因不夠漂亮，跳得再好都贏不到比賽。其後更說她當上藝人化妝師，在凡事講求美的圈中，自己變成被孤立的一個，格格不入，更被整容藝人欺凌，內容似是在指出韓國娛圈的整容風盛行，亦間接控訴明星的虛偽。

戲中會有影射藝人醜態情節，冇指名道姓，但都夠幻想空間。（《整容液》劇照）

整容液老闆睇中佢夠醜

網絡漫畫中，女主角藝智從網上購買到整容液試用，由於整容液原理是令自己的骨肉軟化再進行重塑，故第一次幫自己外貌重整的是藝智自己。去到電影版，就將故事變成因為藝智客串演出一個減肥廣告，其醜陋食相在網上大熱成為話題，繼而被整容液廠商睇中送上整容液。隨後她更上門找到這位美艷動人的整容液老闆娘，願意花更多錢去來個全身大改造，而該老闆娘，就是後來反被主角佔據了身體的整容師，電影豐富了整容師的背景，令角色更有力。

整容師樣靚身材好，令女主角羨慕不已想「據為己有」。（《整容液》劇照）

愛靚唔愛命，仲要攞埋人哋條命。（《整容液》劇照）

對整容文化的反思

電影講到，只要把臉或身體浸在「神奇的整容液」中20分鐘，就可以把肉和皮膚軟化，重塑後再用吹風機吹乾即可。故事把整容過程變得簡單又省時，彷彿是在諷刺整容文化，令人反思。《整容液》導演趙慶薰希望透過電影引發觀眾思考：「女人改變外貌時，真的會變得『更美』？會改變男人看待她們的態度嗎？我想透過這作品去檢視社會制度與標準，到底是如何扭曲人們對其他人的看法。」

男主角身份更神秘

漫畫中的藝智和男主角，是在健身室認識，然後惹來生命威脅。電影中的男主角，就改編成一名靚仔到男神級的演員，仲要係富二代。藝智跟他有過一段感人回憶，這令故事發展到最後更為震撼嚇人。

戲中男主角變成男神，仲係明星。（《整容液》劇照）

漫畫版都係靚仔，已經仲變態。（《整容液》漫畫）

《整容液》一早有前傳及續作

其實漫畫《整容液》已推出了前傳《整形鬼》及續作，當中前傳正好交待神奇整容液的起源，至於續作就是故事的延續。既然今次電影版大收，相信再拍落去的機會都大，話唔埋會改編成真人版電影都得。