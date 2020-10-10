30億抗日電影《八佰》香港有得睇　銳意挑戰全球年度票房冠軍

新冠肺炎疫情漸趨緩和，內地經濟活動開始頻繁，其中在過去的十‧一黃金周，電影票房收入便創下歷年黃金周的第二新高。單單截至黃金周的周六（3日），內地的電影總票房已突破100億元人民幣，總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬。其中以30億人民幣票房稱霸的，是這部紀錄1937年中日淞滬會戰的《八佰》。（香港上畫︰10月29日）

800名奮戰士兵，激發起民眾的鬥心。（《八佰》劇照）

歷史記載，淞滬會戰於1937年8月13日爆發，而電影《八佰》的故事就由1937年10月26日，會戰的尾聲講起。當時國軍的失敗已成定局，大部隊開始西撤，只留下謝晉元率領的「八百壯士」堅守四行倉庫，向外界保持抵抗的姿態，以爭取國際社會的支持。但日軍亦開始攻打倉庫，當時有不少士兵都泛起一個念頭︰如何逃離這座「墳墓」。而和倉庫一河之隔的租界區，百姓們也像看熱鬧一般圍觀著國軍的垂死掙扎。

戲中一場仗，戲外又是另一場仗，在全球戲院都有限度開放下，《八佰》暫已成為全球票房總冠軍。(《八佰》劇照)

電影將於10月29日香港上畫。(《八佰》海報)

但隨著國軍英勇無畏的奮戰，感染著逃兵和百姓們，對大家的心裡都產生微妙變化。逃兵們開始拿起槍，加入到這場抵抗之中，而百姓們也用各種方式，盡力幫助士兵。同一時間，謝晉元就帶領著這「八百壯士」，無畏的向租界衝過去！

因為疫情在全球肆虐，全球不少戲院都封院，加上自《TENET天能》後，不少荷里活大製作見成績未如理想都大打退堂鼓，於是《八佰》要以30億稱霸都唔係冇可能。