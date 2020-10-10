逆權選美｜世姐選舉成抗爭地　一句「我們不醜我們憤怒」改變世界

六、七十年代的「世界小姐選舉」（Miss World Pageant）是國際矚目的盛事，但在1970年於倫敦舉行的一屆，就是最具爭議的一屆。而電影《逆權選美》就大家紀錄這場具抗爭色彩的選美。

選美活動早在70年代已被視為標榜女性身體的商業活動。（劇照）

《逆權選美》故事講述1970年，全球各地有超過一億觀眾透過電視直播收看的世界小姐選舉， 一個新組成的女權組織認為選美是貶低女性，因此極力反對，包括莎莉亞歷山大（姬拉麗莉飾）在內的成員不但在比賽前多次在街頭示威抗議，更於比賽期間在眾目睽睽下衝上舞台，擾亂和阻礙比賽進行。

當年破天荒由黑人當選，震驚全球。(劇照)

雖然行動沒有阻礙比賽進行，但更觸動觀眾神經的一幕卻緊接上映，當晚奪冠的佳麗竟然不是大熱的瑞典小姐，而是來自西印度群島島國格林納達的珍妮花賀斯頓（古古安芭塔羅飾），以黑馬之姿成為史上首位獲勝的黑人女性。就在短短一小時內，全球1億觀眾親眼目睹父權主義被公然挑戰，西方審美觀亦被全然顛覆，一場選美為女權運動打下漂亮的一仗。

在製作特輯中，走訪當年這班「女性解放運動」成員，其中一位更是著名女權份子祖羅賓遜Jo Robinson，她在電影中由演員謝茜畢克萊Jessie Buckley飾演。戲中就大喊一句︰「我們不美，我們不醜，我們憤怒！」訪問中，祖羅賓遜憶述當年行動︰「我突然想到今晚會被捕，然後我覺得沒大不了，我還是要去。」她記起選美台下眾人鼓噪的一刻，仍然感興奮：「很刺激，我們大叫『我們不美，我們不醜，我們憤怒！』，在那刻起，我們向世界宣告女權運動。」導演菲莉芭盧普Philippa Lowthorpe在片末感激這群「女性解放運動」成員：「她們為像我的後人鋪路，令我成為女導演。」